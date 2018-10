Konsertrecension: Orbital gör lekfulla samplingar i totalt vänskaplig eufori

M25, eller ”London Orbital Motorway”, stod klar i mitten av 80-talet. En ung generation Thatchertrötta britter såg sin chans att samlas över klass-, etnicitets- och åsiktsgränser, ta riktigt mycket ecstacy och förlora sig till acid house. Motorvägen möjliggjorde nämligen en katt och råtta-lek med polisen.

De rejvsugna möttes vid utvalda bensinmackar, ringde ett särskilt nummer och fick info om klubbens plats i sista minuten. Sedan gällde det att köra oerhört snabbt och fylla dansgolvet innan polisen hann dit. Då vågade snuten inte avbryta, av rädsla för upplopp. Voilà: En fredad zon.

På de här festerna föddes Orbital. Ända sedan genombrottsgigget på Glastonburyfestivalen 1994 har brödraduon varit känd som en av klubbscenens bästa liveakter.

Ränderna sitter i, visar det sig. De går på Krakens källarindustriella scen till ljudet av en loopad civilisationskritisk fråga: ”How long do you want the human race to survive?” På videoprojektionen bakom snurrar ett hjul som symbol för våra kolatomers rundgång i universum.

Det extrema svänget låter inte vänta på sig. Nyskrivna låtar, som utgör större delen av kvällen, blandar klassisk acid house med poppig dubstep och landar i en förbluffande tyngd. De 50-åriga flintmännen ber inte om ursäkt för sig. Särskilt inte i ”P.H.U.K” (förkortning för ”Please Help United Kingdom”) – en sarkastiskt trallvänlig dänga som ackompanjeras av bilder på brexitanhängare och ett brinnande Grenfell tower.

I enighet med sitt rykte gör de ett ovanligt levande technoset. Vrider och vänder på melodier, hackar isär och bygger ihop. Lekfulla samplingar av allt ifrån Nicki Minaj till Bon Jovi dyker upp.

Duons oräddhet sätter också stämningen i publiken. Här samlas alla – 40-åriga småbarnsmorsor som sms:ar om dagis, medelålders män som försiktigt pussar varann för första gången, unga technofantaster som minns en rejv-era de aldrig upplevt – i totalt vänskaplig danseufori. En på djupet varm atmosfär, som möjliggörs av Orbitals perfekta kombination av existentiell samhällskritik, transcendens och sväng.

Motorvägsrejven känns inte långt borta.