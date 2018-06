Konsertrecension: Outsinlig energi av Foo Fighters

”We need to warm this up for the Foo Fighters”, vrålar Frank Carter med fullt fokus på uppgiften. Den brittiska punkrockaren och hans The Rattlesnakes kickar igång kvällen med flyglarmsgitarrer och ett munläder som är minst lika effektivt som det musikaliska öset. Göteborgskollektivet Goat tar vid med sitt förhäxande fusiongroove från en svunnen tid. Men båda förbanden känns egentligen på sitt sätt lika malplacerade på en gigantisk utomhusscen.

Arenarocken har länge betraktats som en utdöende dinosaurie. Återväxten har ansetts svag och Foo Fighters har heller aldrig haft en självklar stadionframtoning. Ändå har Dave Grohl och hans mannar uppträtt i det här formatet ett bra tag nu. Själv har jag sett dem i såväl klubbmiljö på Nalen som i 30.000-personersklassen på Stockholms stadion. I bägge fallen blev det tydligt att Foo Fighters först och främst är ett hårt arbetande grabbgäng som hade kunnat riva av precis samma gig i en kompis garage.

Nu kastar de sig handlöst ut i en monsterversion av ”All my life” och lovar att sjunga ”all fucking night”. Att det här enkla konceptet fungerar under en nästan tre timmar lång konsert beror till stor del på att Grohl är en bjussig och mycket mänsklig frontman som ger intryck av att vilja göra allt för fansen. Som när han 2015 bröt benet just en junikväll på Ullevi och ändå slutförde spelningen sittandes på en stol efter att ha blivit snabbgipsad bakom scen. En händelse som Grohl förstås inte kan låta bli att kommentera en bit in i konserten. I läkaren Johan Sampson som fixerade hans brutna ben har han nu också funnit en sann vardagshjälte att tillägna kvällens stämningsfulla ”My hero”.

Om man bortser från möjligheten att hissa upp trummorna på piedestal är scenbygget inte särskilt avancerat. Foo Fighters satsar mer på att skapa en dynamik som gör att musiken klarar sig för egen maskin. Till och med en mer ordinär låt som ”These days” kan tystna, ta ny sats och åter explodera. Foo Fighters har över lag alltid låtit mer refrängstarka live än på skiva. Särskilt som publiken gärna hjälper till med både allsång och fotbollskörer. För en Foo Fighters-spelning kretsar sällan kring senaste skivan. Från fjolårets album ”Concrete and gold” blir det knappt en handfull låtar trots att en körtrio följt med på turnén för att kunna återskapa skivans mer bombastiskt anlagda sound.

Istället blir det äldre favoriter, en rad låtar man glömt bort och jammande. Trummisen Taylor Hawkins byter vid ett tillfälle plats med Grohl och kör Queen/Bowie-covern ”Under pressure” som sångare i surfshorts framme vid scenkanten. Balladkänslan i ”Wheels” tänder upp en stjärnhimmel av lysande mobiler bland drygt 53.000 personer i publiken. Foo Fighters har alltid haft en tendens att förväxla kvantitet med kvalitet. De sträcker gärna ut de lite för många låtarna lite för långt i sin iver att vara just generösa. Ändå är det svårt att inte älska det här bandets outsinliga energi nästan lika förbehållslöst som de själva älskar rock’n’roll - och numera även Ullevi.