Konsertrecension: Patti Smith förminskar sig med alla onödiga coverlåtar

Konsert Patti Smith Scen: Stockholm Waterfront Visa mer

Patti Smith kan liksom inte låta bli. Hennes son Jackson – gitarrist i bandet och, ska påpekas, trettiosju år – har just precis lutat sig framåt för att säga något till sin mamma och när han sedan lommar tillbaka till sin plats på scenen så svallar modersstoltheten över. ”That's my boy” konstaterar Patti Smith med en värme som borde få även de hårdaste hjärtan att smälta.

Det är så väldigt lätt att tycka om henne. För att hon kombinerar intellektuell skärpa och långa poem med enkel slagordsagitation och näven-i-luften-rock. För att hon är skamlöst publikfriande, med engagerade och initierade referenser till både Greta och Bergman, utan att det känns slentrian. För att hon fortsatt att utvecklas som sångerska och i dag har en större och starkare röst än någonsin tidigare.

Det känns lite konstigt att skriva det, men jag önskar bara att konserten i sig var lika ofrånkomligt älskvärd som dess huvudperson. Det är den inte riktigt. Inte minst på grund av att Smith i så hög utsträckning väljer bort det egna, många gånger fantastiska, låtmaterialet.

Inget ont om covers, verkligen tvärtom, men låtval som Jimi Hendrix ”Are you experienced”, Lou Reeds ”Walk on the wild side” och Rolling Stones ”I’m free” (de två sistnämnda framförs dessutom väldigt bokstavstroget av bandet) är varken särskilt inspirerande eller överraskande. Smith och bandet gör heller inte särskilt mycket med dem, varken adderar eller subtraherar något för att sätta en egen prägel på det rätt slitna.

Måhända har hon inte varit den allra mest produktiva artisten under den över fyrtio år långa karriären, men det saknas inte fantastiska Patti Smith-låtar att framföra i stället för Midnight Oils ”Beds are burning”, hur mycket allsång den än genererar.

Smith är en gigant konserten igenom, på alla tänkbara sätt, men låtlistan den här kvällen närmast förminskar henne. Inte mycket gör det.

