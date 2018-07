Konsertrecension: Paul Simon är sig så lik genom alltsammans

Han säger inget ordentligt adjö på slutet, när han går av efter åtta extranummer och två och en halv timmar, krönt med en allvarlig ensamversion av den ”The sound of silence” som allt egentligen startade med för över femtio år sen och som fortfarande är Paul Simons mest älskade och oundvikliga låt, i tät konkurrens med ”Bridge over troubled water”.

I stället börjar Frank Sinatra sjunga ”Mrs Robinson” i högtalarna, som en överraskande hälsning från en helt annan musikvärld. Möjlig att se som både klackspark och skryt; till exempel fick aldrig Bob Dylan någon låt tolkad av Sinatra.

Dessutom blir det en sorts påminnelse om hur många klassiker som Paul Simon inte fick plats med i sin långa konsert. I synnerhet ur Simon & Garfunkel-katalogen, alla ”I am a rock”, ”Cecilia”, ”Scarborough fair”, ”El condor pasa”…

Kanske fanns det några som beklagade det, själv saknar jag snarare några fler ur den tidiga solokarriären, som ”Loves me like a rock” eller ”Duncan”. Men allt kan nu inte hinnas med, och fyra låtar från 1990 års afrobrasilianska utflykt ”The rhythm of the saints” visar sig vara en bättre idé än jag skulle ha gissat.

Det finns ju så många olika faser, långt mer än bara den där folksångaren som skulle ha varit en av de stora också om han aldrig skrivit en låt efter 1970. Och när han överraskande påstår att de flesta av hans låtar är gjorda för att dansas till är det nog mer publikfriartaktik än sanning.

Men hans band klarar av alla fasetter. Det är så stort och rörligt att det är nästan omöjligt att få grepp om. Första gången jag räknar är de tio, senare tolv, ännu senare fjorton. Femton i turnéprogrammet. Som byter position och instrument och går på och av.

Några låtar i mitten gör han med kammarensemblen yMusic, bara stråkar och blås plus en elgitarr. I ”The obvious child” är de fem slagverkare, i ”Diamonds on the soles of her shoes” åtminstone nio körsångare. Många arrangemang är också ändrade, med nya blåspartier eller annorlunda rytmer. Och ”Bridge over troubled water” har väl aldrig varit lika komplex.

Ändå är Paul Simon sig så lik genom allt detta. Mild, lugn och oändligt varm. Med en röst som har blivit både hes och beslöjad här och där, men som ändå svingar sig upp i det skiraste ljusa utan märkbara problem. I den psalmlikt mäktiga ”American tune” alldeles på slutet får jag för mig att hans sjuttiosexåriga röst inte har åldrats alls.

Ändå känns det som en klok idé att runda av på det här viset, med en avskedsturné medan han ännu kan. Och det är lätt att unna honom den lättnad han förklarar att han nu känner, inför att inte veta vad som händer härnäst.

Få artister har ändå lika uthålligt gjort sin plikt, med lika hög ambition och envis förnyelse. Samtidigt som ”The sound of silence” och ”Bridge over troubled water” alltid måste spelas, om än kanske inte på samma sätt.

Till den sistnämnda förklarar han att han haft ett komplicerat förhållande, den kom till honom liksom av sig själv och var bättre än hans vanliga låtar, så han lät andra röster sjunga den och höll sig på viss distans. Men nu vill han ta den till sig som ett förlorat barn.

Vilket gör att tolkningen känns som den definitiva, trots att jag aldrig på hans tidigare konserter har hört honom ha några svårigheter med den. Men är det någonstans Paul Simon verkligen slutar med flaggan i topp så är det just där, fullkomligt ledig i en kammarafroversion så full av musikalisk snubbeltråd.

Läs fler musikrecensioner av Nils Hansson, till exempel om Seu Jorges fullständigt omstöpta Bowietolkningar.