Konsertrecension: Peter Hammill på Kulturhuset Stadsteatern

Knappt har han hunnit sätta sig ner på pianopallen innan han attackerar tangenterna. Moderbandet Van der Graaf Generator brukar förknippas med progressiv rock, men Peter Hammills uttryck har ofta legat närmare punken. Han har beskrivits som de säregna sångarnas säregna favoritsångare. Såväl David Bowie som The Falls Mark E Smith lär ha tillhört fansen och ofta är det någonstans däremellan den oberäkneliga rösten rör sig.

Till de yngre anhängarna hör Lady Gagas uppvärmare Lady Starlight, men trots den sortens exponering har Hammill förblivit en väl bevarad hemlighet för den breda publiken. Han har aldrig haft någon större kommersiell framgång, men heller aldrig kompromissat. Som textförfattare är han gärna komplex och kryptisk, inte olikt Leonard Cohen. Särskilt i mer nutidsnära funderingar från fjolårets album ”From the trees”. Men tankegångarna är ännu mer aviga och grubblande på ett sätt som tilltalar andra udda karaktärer i marginalen.

Ofta handlar det om utanförskap och otillräcklighet – som partner i en relation, men kanske främst som människa i största allmänhet. Den brittiske kultfiguren är ”… bored with all but the mad, the strange, the freak” som det heter i kvällens första låt ”The siren song”. Solokarriären har hela tiden löpt parallellt med ett ömsom splittrat, ömsom återbildat VdGG och materialet varvas nu fritt av en till synes torr farbror som närmar sig 70. Hammill är inte precis någon muntergök. Men hans musikaliska uttryck är desto mer teatralt även om han på egen hand bara har flygel och stålsträngad gitarr till sitt förfogande.

Stämman låter både skral och stark på samma gång. Varje nyckelfras framförs med emfas och pianospelet är i sin tur både trubbigt och glittrande. Alltsammans bidrar till en besynnerligt uppslukande berättarstil, fylld av svidande textrader som biter sig fast. Oavsett det handlar om personliga uppbrottslåtar som ”(On tuesdays she used to do) Yoga” eller mer samhällskritiska utfall som ”Comfortable” och extranumret ”Modern”.