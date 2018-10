Konsertrecension: Phosphorescent har hittat en ny enkelhet

Konsert Phosphorescent Scen: Berns, Stockholm Visa mer

Matthew Houck har på sitt sätt alltid varit storslagen, även om han vid varje albumproduktion använt olika verktyg för att nå fram till det episka. På nya ”C’est la vie” letar han sig tillbaka till den åtta år gamla ”Here’s to taking it easy” och de långa vindlande halvtempolåtar jag älskade honom för då. Den fem år gamla och mer elektroniska ”Muchacho”, med den emblematiska ”Song for Zula”, har faktiskt stått sig lite sämre.

På nya skivan är det mesta inspelat live, med bitvis improviserade texter och långa ordlösa partier. Därmed har Houck bäddat för en turné där hans expansiva och stökiga countrysoul verkligen får ta plats. På Berns stora scen, med ljuset spelande i de stora takkronorna blir det lite teater över alltihop, på ett bra sätt.

Det här är själva turnépremiären. Bortsett från releasespelningen i Nashville för några veckor sedan har han inte turnerat på länge utan varit hemma i Nashville med barnen, byggt en studio och spelat in.

Jo Schornikow, hans sambo och barnens mor, är sedan länge med i bandet som är lyxigt stort, dynamiskt och stilsäkert. Trummor och percussion, två keyboardister, gitarr och bas, förutom Houck själv på gitarr och sång.

Det låter fantastiskt, men det som känns allra mest överraskande och nytt är att Houck är så glad och tacksam för allt och inte längre den buttra narcissist han framstått som när jag sett honom tidigare.

Det är inte bara för att han sjunger om kärleken till sina barn, snarare än den till spriten och fel kvinnor, det finns också en ny enkelhet i musiken som gör att han vågar låta den pågå längre än de flesta. Både han och publiken vilar sig i larmet och monotonin.

Det finns låtar jag hade velat höra men som Houck - eftersom han uppenbarligen är på en ny plats i livet - verkar vilja lägga bakom sig, men helheten är ändå väldigt fin.

Efter ordinarie set och ett par sololåtar kommer bandet tillbaka och gör ”Song for Zula” som får svälla och ta plats. Den är vacker men inte längre typisk för vad han vill göra. Och just det är rätt imponerande efter tjugo år och nio album; modet att lämna en formel och leta sig vidare.

