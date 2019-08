Konsertrecension: Pink levererar mer akrobatik än känsla

Konsert Pink Tele2 Arena, Stockholm Visa mer

Pink, lever hon? Det var i det tidiga 00-talet som Pink blev en sensation när hon förvandlade sig från skivbolagsproduktdoftande R&B-poptjej till en artist som var lika trasig som kaxig, lika förtjust i riffglad rock som dansant pop och med lika nakna texter som kioskvältande refränger. Hon har influerat Katy Perry, Rihanna och Taylor Swift. Men var är Pink i dag?

På en ett och ett halvt år lång världsturné. Pink är fortfarande gigantisk även om hon inte längre förnyar popmusiken. Hon har släppt platinasäljande singlar och album även under 10-talet (låt vara att senaste skivan, ”Hurts 2 b human” inte är en succé) och hon fyller Tele2 Arena.

Pink har alltid sökt alternativ till en feminint kodad framtoning. Hon anspelar inte på sex men är intresserad av det kroppsliga på ett avsexualiserat, antisensuellt sätt. Hon har många dansare på scenen och är själv väldigt fysiskt aktiv – men det rör sig om avancerad akrobatik som ur en cirkus. Pink lyfts upp i luften genom vajrar som hakas på och av, hon sjunger uppochnedvänd, hon sjunger när hon roterar och i slutet av konserten sjunger hon när hon flyger runt i luften i hela den enorma konsertlokalen.

Det är imponerande. Men i dessa moment är inte musiken inte längre det viktiga, det är som att titta på konståkning.

Pink bjuder på en häftig show, hon sjunger dessutom väldigt bra och är charmerande avslappnad och spontan i sina många mellansnack. Musiken framförs nästan helt och hållet live, musikerna är duktiga och stämningen mellan alla på scenen är varm. Ändå är det något som skaver: diskrepansen mellan showen och det som den ska förmedla, själva låtarna.

Pinks låtar har starka melodier, men det är inte det som har gjort dem speciella, utan kombinationen av popmelodier och naket själsligt mörker. Men den ultraregisserade showen gör att sångerskan blir distanserad från texterna, från det hon sjunger. Hon är närvarande i framförandet men inte i låtarnas emotionella innehåll.

Jag tycker att det är tråkigt att hon inte spelar sin episka hitlåt ”Don’t let me get me”, men förstår varför hon avstår – den har en alltför laddad text för att kunna sjungas som en del av ett cirkusnummer.

En konsert som är bjussig och högkvalitativ samtidigt som den är frustrerande otillräcklig.