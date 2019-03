Post Malone Scen: Globen Visa mer

Scenbygget är inte dumt. En långsmal ramp ut i publiken med en lika långsmal inboxad ljusramp ovanför. Bakom, på själva scenen, finns bara pyroteknik, lasrar och två gigantiska skärmar som visar bilder på Post Malone.

Det är en perfekt anpassad inramning för den ensamme artisten, som därmed enbart kan röra sig i djupled genom publiken och inte riskerar att fastna på någon kant. Smart, snygg och genomtänkt och förvånansvärt minimalistisk för en show på en arena av Globens storlek.

När Post Malone – eller Posten som vi kallar honom – kombinerar den sparsmakade ljussättningen med släpiga, men omedelbart melodiösa, hiphoplåtar som ”Better now” och ”Candy paint” uppstår en på samma gång både suggestiv och humörhöjande direkt känsla.

Singer/songwriter-försöket ”Sway” blir det mest en påminnelse om att han kan vara medelmåttig i fler än en genre

Tyvärr är det egentligen bara vid dessa två tillfällen, i jättehitten ”Rockstar” och genombrottslåten ”White iverson” som allt verkligen faller på plats för den New York-födde rapparen. Annars finns det invändningar mot var och varannan låt. Så fort han gör avsteg från det mjukt melodiösa – som i mörka och kantiga ”Wow” – så avslöjas hans kraftiga begränsningar som rappare. När han helt och hållet närmar sig rocken i ”Blame it on me” hamnar han farligt nära det sena 90-talets radiogrunge. När han slår sig ned med en akustisk gitarr i singer/songwriter-försöket ”Sway” blir det mest en påminnelse om att han kan vara medelmåttig i fler än en genre.

Posten kan också slå över i en för melodiös sida – närmast tuggummipoppiga ”Psycho” blir mest tjatig. Jazztobakshyllningen ”Up there” är så seg och luddig att den borde skickas ut till gymnasieskolor som ett varnande exempel på vad droger kan göra med kreativiteten.

Och så vidare.

Det är inte ovanligt att konserters enskilda delar – enstaka låtar, vissa särskilt starka framträdanden, spektakulära arenarock-tricks – är bättre än helheten. Här är det snarare tvärtom. Post Malone skapar en imponerande tjusig ram – scenbygget, ljuset, ljudet – men har inte så mycket att fylla den med.

