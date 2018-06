Konsertrecension: Prophets of Rage är ett stabilt coverband

Amerikaner brukar ha rätt dålig koll på fotboll och Prophets of Rage säger inte ett ord om det pågående fotbolls-VM. Men allihop har på sig svenska landslagströjor. Det är en både subtil och oväntad detalj hos ett band som annars sällan siktar på just de kvaliteterna.

Även om man så klart kan överraskas av den slogan – ”Arm the homeless” – som Tom Morello har klottrat på framsidan av sin gitarr. Men absolut inte av den han visar upp på gitarrens baksida: ”Fuck Trump!”

Bandet är nytt, men inte medlemmarna och inte den politiska hållningen. Den musikaliska kärntrion på gitarr, bas och trummor har spelat tillsammans sen 1991 och utgjort fundamentet i både Rage Against the Machine och Audioslave. Suveränt samspelta redan som unga.

Och det är inte svårt att se Prophets of Rage som en fortsättning på Rage Against the Machine – det syns till och med i gruppnamnet, även om det råkar vara taget från en Public Enemy-låt. Där aktivistrapparen Zack de la Rocha ersätts av två tunga hiphopveteraner: Chuck D från just Public Enemy och B-Real från Cypress Hill.

Som sjätte medlem tillkommer DJ Lord från Public Enemy, som vid ett par tillfällen tar över hela musikgrunden när övriga musikanter går av scenen och de båda rapparna växlar kortversioner av sina paradnummer från förr.

Med alla på plats är det annars nästan bara Rage Against the Machine-låtar, förutom en handfull från bandets hittills enda egna album. Med en stabilitet som påminner om att Rage Against the Machine alltid var huvudet högre än andra rapmetalband och en imponerande satsning från de båda frontmännen, med tanke på att det inte är sitt eget material de framför.

Man påminns om hur liten plats coverlåtar har i hiphoppens värld. Ska man hylla andras musik gör man det genom att klippa in den i sin egen, få rappar någonsin andras texter. Men här står den politiska hiphoppens överstepräst Chuck D och uttolkar en annan agitator, i tandem med en B-Real som har tonat ner sitt mest maniska tjattrande och låter mer som en rappare bland andra.

Något gör det med kraften i deras uttryck, även om det mesta ändå sitter som berget.

