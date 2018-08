Konsertrecension: Roger Waters får hela arenan att vibrera

”Förbli mänsklig”, står det på den gigantiska grisen som svävar runt genom den slutsålda arenan inför 19 325 personer. Roger Waters bokstaverar gärna sina budskap med versaler och kanske är det nödvändigt i en värld som åter bygger murar, vänder bort blicken och säljer sin själ till sociala medier. Den som tycker att pop och politik ska hållas åtskilda har med andra ord inte mycket att hämta här.

Den pågående ”Us + them”-turnén – namngiven efter en låt på Pink Floyds sjuttiotalsalbum ”The dark side of the moon” – påminner nästan mer om en kampanj för mänskliga rättigheter än om en rockkonsert. Men fansen är förstås bekanta med en dylik dramaturgi. Inte minst från ”The wall”-konserterna på senare år.

Få artister skulle kunna sätta ihop ett lika samtidsaktuellt spektakel genom att luta sig tillbaka mot en i första hand retrospektiv låtlista. ”Don’t be afraid to care”, heter det i ”Breathe” och redan öppningslåten framstår som ett stilla vajande fuck you-finger mot högerretorikens godhetsknarkarteorier.

Därmed inte sagt att Waters engagemang alla gånger är okomplicerat. Hans stöd för bojkott av Israel har mötts av kritik med anklagelser om antisemitism. Men det går egentligen inte att ta miste på hans humanistiska övertygelse om alla människors lika värde. Utom möjligen när det gäller korrupta ledare och Donald Trump då – utmålad som den största grisen av dem alla i ”Pigs (three different ones)” med inspiration från Orwells satiriska roman ”Djurfarmen”.

Pink Floyd-klassikerna dominerar och extranumret ”Comfortably numb” breder ut sig med en sällsynt värdighet. Men det blir även en handfull angelägna låtar från senaste soloskivan ”Is this the life we really want?”. Som ”The last refugee”, en sorgset kontemplerande sång med båtflyktingtematik, och ”Picture that” med psykedeliskt utbroderat punkös.

Bandet består av nio livemusiker, där duon Jess Wolfe och Holly Laessig sträcker ut de ordlöst wailande sångslingorna i ”The great gig in the sky”. Första delen av konserten är den mer eftertänksamma och problemformulerande, andra halvan den visuellt häpnadsväckande.

Och Waters snålar sannerligen inte med resurserna. Lokala skolungdomar har kallats in som ”Another brick in the wall”-kör. Till en början iklädda orangea fångoveraller som de snart kränger av sig. I t-shirts med trycket ”Resist” på bröstet förvandlas kidsen till en marscherande motståndsarmé innan videoskärmen under pausen preciserar vad det är vi ska motarbeta: alltifrån Mark Zuckerbergs Facebook till fascism och miljöförstöring.

Showen blir mer och mer spektakulär med tredimensionell scenografi och ljudeffekter som får hela arenan att vibrera. Med teknikens hjälp återskapas också ikoniska skivomslag. Över parkettpublikens huvuden svävar plötsligt kraftverket från albumet ”Animals” och med hjälp av laserstrålar framträder ”Dark side of the moon”-prismat i pyramidformat. Men på scen finns samtidigt utrymme för ett genuint musicerande med en märklig känsla av närhet trots att allting egentligen är så överdimensionerat.