Konsertrecension: Seamus Blake French Connection saknar utmaningarna i New York

Saxofonisten Seamus Blake har omlokaliserat till Paris. Med världsliga mått är det inte så långt ifrån där han föddes – i London. Men Blake växte upp i Kanada. Och gick senare på Berklee College of Music i Boston.

Och sökte sig naturligtvis vidare till New York, där han inte bara gjorde sig ett namn som tenorist i främsta ledet utan även kom att bli väldigt sammanknippad med själva staden: dess klubbscen med alla jam, det legendariska Mingus Big Band, samarbeten med pianisten Kevin Hays och bildandet av det funkiga grungejazzbandet Bloomdaddies.

Men så alltså – Paris. Andra amerikanska jazzmusiker har ju gjort den resan före Blake. Under 50- och 60-talen talades det ibland om risken det kunde innebära, att förlora kontakten med jazzens geografiska epicentrum. I dag är den frågan betydligt mer öppen; många menar till och med att jazzen numer brinner som starkast på helt andra håll än dess forna huvudstäder i USA.

Sanningen är nog inte så enkel utan snarare en mångfasetterad (och uppkopplad) effekt av själva internationaliseringen av jazzen i sig. Men i fallet med just den här konserten känns det ändå som om Blake hade behövt utmanas mer, och det på ett sätt som än i dag kan beskrivas som typiskt för New York.

Nog för att den i övrigt helfranska kvartetten med Tony Tixier på piano, Florent Nisse på kontrabas och Gautier Garrigue på trummor håller internationell klass rent generellt. Men musiken från i huvudsak gruppens nya skiva ”Guardians of the heart machine” är en be- och hardbopbaserad historia som knappast speglar utvecklingen i Paris eller övriga Europa.

I stället tycks fransmännen liksom följa Blake tillbaka till New York, men utan att riktigt förmå trigga hans spel som till exempel Kevin Hays kunde göra. Blake är mycket skicklig och kan spela med innerlighet, men den här gången får han ägna mer tid åt att stöta och blöta än renodla och excellera.

