Det är festligt, folkligt och nästan fullsatt – inom den ovanligt lilla del av Globen som har skärmats av för att hysa artisten bakom ”världens mest sålda album av en kvinnlig artist”, som ”Come on over” från 1997 brukar kallas.

Shania Twain gör entré genom en av publiktrapporna och skrider ett varv runt hela parketten – lika glamourös som nära sin publik – innan hon kastar av sig cowboyhatten och kliver upp på scen. Som en symbolisk markering av hur mycket country hon egentligen är.

Det var så hon kom fram, en countrysångerska från Kanada som tillsammans med sin sydafrikanske superproducent och make ”Mutt” Lange satte nya rekord för hur radiorockig och mainstreamflirtande amerikansk countrymusik kunde bli.

I dag är det så länge sen att hon inte bara är en veteran med en lång paus bakom fjolårets comeback, utvecklingen har dessutom gått vidare i hennes riktning till den grad att jag på Globen nu i stället förvånas över hur mycket country det faktiskt låter om nummer som ”(If you’re not in it for love) I’m outta here!” eller ”Any man of mine”.

Trots att låt efter låt samtidigt kunde vara USA:s bidrag till Eurovisionsschlagern.

Men framför allt är det en lyxshow med en artist som förknippas så starkt med sina videor att hon lägger in ett avsnitt med tillbakablickar på några av dem under ett av sina sex klädbyten. Scenbygget är avancerat, med fem jättekuber som visar projektioner på alla sidor och kan flyttas i alla riktningar så att scenen hela tiden byter utseende. Hela bandet ser man dock aldrig samtidigt, det är inte där fokus ligger – trots utdragna trum- och gitarrsolon.

Inte heller är det på fjolårets ”Now”, vars noga utplacerade nummer snarare tjänar som temposänkare mellan de märkligt svåremotståndliga mammuthittarna från 90-talet som ter sig så bredbent självklara att självaste Jill Johnson kunde verka lite otydlig bredvid.

När man inte har hört dem på åratal har de rent av en sorts fräschör, även om Shania Twain själv gör ett ganska blekt intryck i sina olika extravaganta fodral och låter närmast orutinerad när hon pratar med publiken.

Hennes hitparad är av en sådan kaliber att den står över även sådant.

