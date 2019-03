Musik Shawn Mendes Scen: Globen, Stockholm Visa mer

Vid endast två tillfällen under de snart fem år jag recenserat konserter i DN Kultur har jag känt mig totalt övertygad om en ny artists potential. Den ena var Troye Sivan, australisk före detta youtubefigur med popstjärneambition som 2015 klev upp på Debasers lilla scen med den varmaste av utstrålningar och redan på millimetern trimmad estetisk kompass. Den andre var Shawn Mendes, samma år. Han var bara sexton, klädd i rutig skjorta och med akustisk gitarr i famnen. Han hade knappt någon egen katalog, spelade covers på Ed Sheeran och hade kunnat avfärdas som vilken tonåring på ”Idol”-audition som helst.

Men han väckte något i rummet. Ungdomar bars ut av vakterna på löpande band. Jag har aldrig sett så många tappa fattningen vid blotta åsynen av en artist på en scen. Efter konserten skrev jag att nästa gång Shawn Mendes kommer till Sverige fyller han en större lokal. Jag tänkte på Globen, och nu är vi här. Mendes till och med för andra gången.

Sedan den lilla spelningen vid Hornstull har han hunnit fylla tjugo, toppa Billboard med tre album och bli kalsongfabrikanten Calvin Kleins nya ansikte (läs: torso). Omlanserad som sexsymbol har han på senaste skivan, ”Shawn Mendes”, rört sig mot en mer fyllig typ av generisk radiopop. Justin Timberlake hade inte skämts för lättfunklåtar som ”Lost in Japan” eller ”Particular taste”.

Publiken har vuxit med honom. Visst trängs fortfarande en del barn på bänkraderna. Men tonåringarna dominerar, vissa av dem har till och med köpt folköl. Innan idolen kliver upp ur scengolvet spelas valda favoriter från hans hemland Kanada i isladans ljudsystem. Arenarockarna Arcade Fire är en särskilt träffande uppvärmare i spellistan, ska det visa sig. För när Mendes med band väl börjar spela har uttrycket mindre gemensamt med, som förr, Ed Sheeran, mer med Coldplay.

Och med sin karaktäristiska förkärlek för midtempo lämpar sig faktiskt den här popidolen ganska väl för en dylik maxning av soundet. Vid pianot i ”I know what you did last summer” skapar han en stor, närmast postrockig vibb. Det må låta osannolikt i de partier där hans tunna falsettröst ackompanjeras av akustisk gitarr och ett band vars tolkning av funk skulle passa på företagsfesten. Men här finns en kreativ integritet som när den får spelrum kan bära förbi de mest förutsägbara av arenapretentioner.

Shawn Mendes gör dessutom det eviga tonårsidoltricket bättre än de flesta. Trots maskulinitetens utveckling de senaste årtiondena finns där verkligen fortfarande en särskild dragningskraft över en ung man som sjunger om känslor. Som erkänner svaghet, oro, nervositet, säger att han kan vänta, att han vill vara den som räddar någon, i motsats till verklighetens helt vanliga kille som ju nästan alltid bara behöver bli räddad själv. Shawn Mendes nyckel till framgång finns varken i hans ganska banala musik eller i hans spektakulära utseende. Den finns i att han vågar vara en pojkman full av löften. Det är iscensättandet av en fantasi och en dröm, men icke desto mindre intagande.