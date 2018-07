Konsertrecension: Skaver påfallande ofta när Justin Timberlake står på scen

Den sista låten som spelas i högtalarsystemet innan Justin Timberlake kommer ut på scenen är sydstatshiphopklassikern ”Who run it” med Three 6 Mafia, kanske det moderna Memphis mest inflytelserika grupp. Det är ett väldigt talande låtval.

Timberlake är ju från just Memphis. Man glömmer det ibland. Popeleganten har ägnat stora delar av sitt liv åt att oerhört hemtamt röra sig mellan fnissiga ”Saturday Night Live”-sketcher i New York, roller i Hollywoodfilmer och att vandra i Michael Jacksons fotspår på världens största scener. Ända sedan han lämnade N’Sync har han varit vår tids mer urbana och hippare motsvarighet till Björn Skifs – med tanigare röst, men något häftigare kompisar. En multiunderhållare som klippt och skuren för alla sammanhang.

På sitt senaste album ”Man of the woods” och på den här efterföljande turnén gräver han, uppbackad av minst sagt kraftfulla bandet Tennessee Kids, sig bakåt och nedåt och vill blanda upp världserövrarpoppen med hembygdens country, funk, Stax-soul och gospel.

”Man of the woods” är, det är nog de flesta rätt ense om, något av ett misslyckande. Och samtidigt – just därför – ganska intressant.

Timberlake letar efter sina rötter i en popgenre som till sin natur är, kanske måste vara, väldigt rotlös. Han vill hitta sin lokala musikhistoriska förankring och förena med den moderna popmusiken, vars hela idé är att den ska vara så globaliserad att svenska gamla hårdrockare kunnat bli dess största hitleverantörer. En popmusik vars drivkraft i att ligga i något slags, ofta ytterst imaginär, framkant kräver att man lossar alla band och fokuserar på de minsta gemensamma nämnarna,

Det skulle kunna finnas en spännande friktion mellan det gamla och nya i Timberlakes nuvarande inriktning som gör att det slår gnistor på Friends Arena, i stället skaver det påfallande ofta. Tennessee Kids gör en del fina saker med det tunna låtmaterialet från ”Man of the woods”, titelspåret med subtil gospelkänsla är till exempel många nivåer bättre än på skiva och ”Supplies” lyfts av snyggt Memphis Horns-blås, men har också en tendens att handskas ganska omilt och klumpigt med Timberlakes äldre klassiker. Såväl ”SexyBack” som ”My love” slarvas bort i rätt oengagerade versioner och ”Cry me a river” dränks i onödiga, men, verkar det ibland, närmast obligatoriska, arenarockgitarrer. Den akustiska, lätt drömska versionen av ”What goes around” ersätts snart av inte helt nödvändiga partier där bandet får visa sig på styva linan. Och så vidare. Det vacklar fram och tillbaka och oftast är det de trygga stegen till det gamla och beprövade (”Rock your body” till exempel) som fungerar bäst, vilket kanske inte är vad huvudpersonen hade hoppats på.

Det råder ingen tvekan om åt vilket håll den snart 37-årige Justin Timberlake vill någonstans rent musikaliskt och på sätt och vis skulle en souligare och rootsigare inriktning kunna vara en väg vidare för både en åldrande popstjärna och hans publik. Men tyvärr bedöms artister väldigt sällan utifrån vilka ambitioner man har – hur intressanta eller överraskande de än må vara – utan från slutresultatet.

Läs mer: Här är Justin Timberlakes mest populära låtar i Sverige

Läs mer: Skivrecension: Justin Timberlakes nya projekt är djupt genant