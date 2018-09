Konsertrecension: Soccer Mommy stiger ned i osäkerhetens träskmarker

När Sophie Allison, en av de mest omtalade kvinnorna i amerikansk indierock just nu, intar den byggnad i Hägersten som påminner mest om en amerikansk diner, men i själva verket är en nedlagd Konsumbutik fylld av gamla neonskyltar och brokiga pinnstolar, är ingenting tekniskt perfekt.

Men det är inte heller eftersträvansvärt, då Soccer Mommys skavande relationsskildringar och tematiska utforskande av förälskelsens självförbrännande baksidor, och de katastroftankar den medför, vilar på det skeva och defekta, i såväl låttexter och sång – som i Allisons löst sittande 90-talsoutfit.

Hennes låtar bygger, liksom hennes artistnamn (hämtat från hennes ironiska tonårsjags konton i sociala medier), på det till synes ordinära men också på den enorma kraften som finns i igenkänningen.

Mot raka, enkla melodier, vilka inledningsvis kläs i samma klassiska indierockskrud som på det hyllade albumet ”Clean” från i våras, nedstiger hon i osäkerhetens träskmarker med elgitarren, uppbackad av ett habilt tremannaband, som ömsom följer henne – ömsom spelar över: Den energiska gitarristen Julian Powell kanar på knä över scenen i ett konventionellt rockmaner, som inte riktigt överensstämmer med ljuden som kommer ur hans förstärkare.

Ändå finns här många höjdpunkter, värdiga en större scen i innerstan. Exempelvis när Sophie Allison exploderar i den furiösa ”Your dog”, en uppgörelse med objektifierandet av kvinnor och fullkomligt spottar ur sig orden; ”I don’t wanna be your fucking dog, that you drag around”, med en blaséartad uppsyn. Liksom i ”Cool”, där hon vänder på perspektiven och fantiserar fram ett rebelliskt, kvinnligt alter ego som är lika nogräknad och behandlar sin partner som ett ting, en leksak, med kylan hos en kriminell på stöldturné hos landets största leksakskedjor.

Men det är främst när bandet lämnar scenen och Allison ensam framför de eklektiska låtarna ”Still clean” och ”Blossom (Wasting all my time)” på elgitarren, som nerven verkligen infinner sig – och den oförställda sårbarheten som binder ihop hennes låtar, skiner igenom.

Läs fler musikkrecensioner av Alexandra Sundqvist, till exempel om hur Julien Baker gör musik av de lägsta känslorna.