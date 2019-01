Musik

Trettondagskonsert

Sveriges Radios Symfoniorkester

Dirigent: Patrik Ringborg

Värd och sång: Sarah Dawn Finer

Sångsolister: Malin Byström och Peter Mattei

Övriga medverkande: Hägerstens Kammarkör, Hägerstens A Cappella, Zero8, Stockholm Singers och Borgbaletten

Scen: Berwaldhallen, Stockholm Visa mer

Scenkanten är rundad som en cirkusmanege, Bernsteins ”Candide”-ouvertyr ger en lättsam start och i taket glittrar tillfälligt upphängda kristallkronor. Samtidigt är det som om sakernas tillstånd i världen, klimathot och regeringsbrist lagt sordin på spexandet under årets trettondagskonsert i Berwaldhallen. När kvällens värd Sarah Dawn Finer sjunger ”What a wonderful world” som extranummer är det med en brasklapp om att vi måste ta hand om den här fantastiska världen. Dessförinnan får Princelåten ”Sometimes it snows in april” bli en påminnelse om alla som inte längre finns med oss.

Men även andra förutsättningar motiverar ett ovanligt tungt program med välgörande allvar: barytonstjärnan Peter Mattei och nyblivna hovsångerskan Malin Byström. En drömduo med världen som scen och förmågan att väcka liv i lösryckta operanummer även konsertant. Särskilt efter paus med en sorts ”best of” tragiskt kärlekstrassel och den berömda brevarian ur Tjajkovskijs opera ”Eugen Onegin”.

Patrik Ringborg lockar fram ett sug ur både Radiosymfonikerna och samlad körkraft. Slutduetten mellan Onegin och Tatjana (som här sjungs på svenska) är faktiskt fullständigt förkrossande. Det är först där Matteis naturligt öppna röst kommer fullt ut till sin rätt – trots tidigare smakprov på hyllade Wolframrollen ur Wagners ”Tannhäuser”.

Starkast intryck denna afton gör alltjämt Byströms varma, generösa klang – en lyrisk sopran av det slag som kan låta likt en inspelning från en svunnen tid. 2018 har verkligen varit hennes år med utnämning till Årets kvinnliga sångare vid operavärldens Oscarsgala International Opera Awards och en skräddarsydd symfonisk sångcykel av namnen Britta Byström. Men nyskriven konstmusik och komponerande kvinnor göre sig i regel icke besvär på trettondagskonserter. Därför var det uppfriskande att den fräckt förbisedda fransyskan Germaine Tailleferres klatschiga ouvertyr för orkester, ursprungligen ur operan ”Zoulaïna”, fick spränga Wagnervallen i första akten.

Fotnot: Fredagens konsert spelades in och sänds i SVT 2 lördag 5 jan. Den kommer även att kunna ses i SVT Play.