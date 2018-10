Konsertrecension: Stockholm Jazz Festival

Stockholm Jazz Festival 2018.

Artister: Ida Nielsen, The Bad Plus, Yazz Ahmed.

Scener: Kulturhuset Stadsteatern, Fasching.

Att spela slapbas samtidigt som man gång på gång hojtar ordet ”funk” framstår rätt förlegat i dag. Danska Ida Nielsen har dock det närmaste man kan komma ett carte blanche – hon har spelat med Prince, den sannolikt mest funky musiker världen har hört näst James Brown. Men det kan inte hjälpas. Nielsens konsert på Studion på Kulturhuset Stadsteatern blir för trubbig och för enahanda, som funk när den mest bara är dum och hurtfrisk i stället för sexig.

Nu är hon inte ensam om referenser till Prince på festivalen. Gitarristen Cory Wong, som spelade på Studion i söndags (recenserad i DN 17/10) har å sin sida skapat ett betydligt mer excentriskt koncept. Han liksom accelererar ut ur funkbegreppets hopplösa inflation, i stället för att fastna, som mycket få hugade artister utöver Prince har lyckats undvika sedan 80-talet. Men Prince tycks också ha varit en del av någonting som hade med hela hans hemstad Minneapolis att göra. Wong är därifrån. Och det är även The Bad Plus, som spelar på Fasching under festivalen.

I fjol byttes pianisten Ethan Iverson ut mot Orrin Evans, men dessförinnan hade trion med Reid Anderson på kontrabas och Dave King på trummor hållit ihop i arton år. Det är lång tid för ett jazzband, och med sättningen på köpet kan man förstås dra en parallell till svenska e.s.t. Faktum är också att The Bad Plus, särskilt när de spelar som mest lyriskt, påminner en hel del om Esbjörn Svensson och kompani. Deras kanske mest utpräglade grej har varit vilda covers på olika poplåtar. Men under den här konserten spelar de uteslutande original, och på den punkten är de ett svagare kort än e.s.t. Om inte annat var de på sätt och vis mer funky när de spelade Blondie och Nirvana.

Det kan diskuteras, liksom vad som egentligen menas med funky. Det fanns inslag av det i såväl fusion som gammal groove- och orgeljazz. Sedan dök det upp med acid jazz, och på nytt genom kopplingar mellan jazz och klubbmusik som drum n’bass. Och där är många än i dag. En annan kväll på Fasching står till exempel den brittiska trumpetaren Yazz Ahmed på scenen med ett koncept som dels förenar jazz med arabisk musik, dels båda delarna med tydligt klubbinfluerad rytmik. Bara för skojs skull – tänk om Ahmed hade vänt på den ordningen?

Som regel bygger trumspel av det här slaget mycket på underdelning, om inte alltid så extremt som i just drum n’bass, så åtminstone åt det hållet. Det är som om någon hade räknat ut att det rent teoretiskt borde motsvara hur en jazztrummis spelar – fast i uppdaterad tappning. I själva verket funkar det si så där. Ironiskt nog, med tanke på att man anspelar på en klubbkultur, lyckas man sällan skaka av sig känslan av att det är mer uttänkt än instinktivt. Hos Yazz Ahmed står större delen av bandet med rader av notpapper utbredda framför sig, samtidigt som de alltså är i skriande behov av någonting organiskt, en energi eller ett flöde utöver summan av musikens beståndsdelar.

Det är ingen ointressant musik, utan välskriven och med raffinerade utgångspunkter som ljud och akustik inspelade i Sankt Pauls-katedralen i London. Men jag påminns om att hjärnan sällan kan övertyga kroppen om något den inte känner.