Konsertrecension: Stor spänning i Magnus Lindbergs autentiska vittnesmål

Musik "Accused" av Magnus Lindberg och Symfoni nr 40 av Wolfgang Amadeus Mozart Kungliga Filharmonikerna Dirigent: Sakari Oramo Solist: Anu Komsi, sopran Scen: Konserthuset Stockholm

Ibland händer det att verkligheten knackar på i Konserthuset på grund av en störande mobiltelefon. Mer sällan tack vare ett samtida stycke som bygger på tre autentiska förhörsprotokoll.

I onsdags sammanföll båda dessa händelser. Men inte ens en enveten ringsignal, som skapade ett avbrott mellan andra och tredje satsen, kunde förta spänningen i Magnus Lindbergs angelägna verk ”Accused” för sopran och orkester.

Den finländske tonsättaren tillhör samma musikaliska krets som Esa-Pekka Salonen och Kaija Saariaho. Men vokalmusik är sällsynt i hans produktion och bidrar kanske till det okonventionella upplägget här. Texterna med anklagelser om statsfientliga handlingar är hämtade från utfrågningarna av Théroigne de Méricourt under franska revolutionen, ett Stasiförhör av en medborgare som kommit över tidskriften Der Spiegel i Östtyskland under kalla kriget och förhöret med ett vittne under rättegången mot visselblåsaren Bradley (numera Chelsea) Manning.

Sopranen Anu Komsi har ett tekniskt krävande material att bita i med söndriga sånglinjer och stora språng. Likt evangelisten i en Bachpassion fungerar hon som berättaren och återger både rollen som inkvisitor och anklagad. Lindberg kritiserades efter uruppförandet 2015 för att inte utnyttja rösten tillräckligt dramatiskt. Sopranen fungerar mer som ett instrument bland andra och jag stör mig ibland på att tonfallet mellan de två rollerna inte hålls åtskilda.

Men här finns samtidigt en både musikalisk och dramatisk poäng, en bedräglig ovisshet som gör texten desto mer intressant att följa ordagrant även om man då får se till att hålla ögonen på textremsan för att kunna uppfatta allt i den dynamiska och något otydliga sångstämman.

Maken Sakari Oramo och Kungliga Filharmonikerna gjorde i sin tur orkestersatsen till en både turbulent och elegisk stämningshöjare med spår av fanfarerna i Manuel de Fallas balett ”El amor Brujo”. Ett tajt team som efter paus satte fart på det molltonade Mozartmaskineriet i wienarens klassicistiska hit Symfoni nr 40.

