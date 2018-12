Tanblues Scen: Fasching, Stockholm Visa mer

Josette Bushell-Mingo är sångerska, skådespelare och regissör. Hon är född i England men bor sedan närmare femton år i Sverige, där hon bland annat gjort succé med föreställningen ”Nina – a story about me and Nina Simone”. Tahmoures Pournazeri är en iransk kompositör och multiinstrumentalist med djupa rötter i traditionell persisk musik.

Dessa två personer, från till synes vitt skilda världar, utgör tillsammans med två kompmusiker projektet Tanblues. Som namnet antyder: ett försök att sammanföra persisk musiktradition, här i fysisk form av Pournazeris långhalsade stränginstrument tanbur, med den amerikanska bluesen.

Nu är ju i viss mening all folkmusik ett slags blues. Det är också en fråga om traditioner, som förvisso företräds på en del musikhögskolor men som den akademiska världen i grund och botten aldrig har kunnat kontrollera. Bushell-Mingos och Pournazeris möte på Faschings scen känns därför desto mer informellt och omedelbart; mycket lite har egentligen kunnat göras upp i teorin eller ens på förhand.

Den rent klangliga aspekten är kanske den minsta utmaningen. Tanburen påminner i mångt och mycket om de relativt små, akustiska gitarrer som var typiska för den tidiga bluesen. Ett lite skrälligt läte i virtuosa händer, på samma gång enkelt och folkligt, och upphöjt genom musikens nära förhållande till religiös symbolik och febriga berättelser om himmel och helvete.

Bushell-Mingo tar stöd i allt det där men har också stor känsla för sin specifika ingång i det hela. Även om hon faktiskt sjunger persiska texter som översatts till engelska är hennes uttryck klassisk spiritual, med dess mässande frihetssträvan som både innersta väsen och rytmisk motor. Pournazeri förhåller sig mer elegant, men förmår inte desto mindre locka oerhört mycket ur tanburens lilla klanglåda. Hans instrument mer ringer än skräller, och följer ledigt sångerskans frasering och dynamik.

Men det avgörande är någonting annat än bara musiken. Det sitter som i all blues i själva den mänskliga erfarenhet som musikerna meddelar sin publik.

