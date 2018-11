The Cadillac Three Scen: Kägelbanan, Stockholm Visa mer

På den tiden livealbum blev legendariska gjorde Motörhead ”No sleep ’til Hammersmith”, nu kallar The Cadillac Three sin turné för ”No sleep ’til London”. Skulle någon missa det förklarar sångaren Jaren Johnson att de flugit direkt hit från USA, sen gick de på konsert med kompisarna i The Magpie Salute i stället för att gå och lägga sig, så de har verkligen sovit rätt lite.

Det är både Europapremiär och mitt i turnén, så The Cadillac Three är uppvärmda. De är ett gammaldags rockband av den sort som verkligen ser ut att leva sin kallelse, där åtminstone varannan låt handlar om partaj och referenserna står betydligt tätare än de unika idéerna.

Å andra sidan sitter de inte alls ihop som sådana rockband gjorde förr. Till att börja med är uppställningen trummor, gitarr och en fuzzad steelgitarr som både agerar riffmotor och – bara ibland – bas. Vilket gör soundet lite buffligt och sällan riktigt fett, ens när de drar i med rena Led Zeppelinriff.

Dessutom kommer de från Nashville och befinner sig så nära countrybranschen att Jaren Johnson har skrivit låtar åt Keith Urban och Tim McGraw. Och de hade gäster som Florida Georgia Line och Dierks Bentley på singatursingeln ”The South”.

Har man någon gång reagerat på hur mycket sentida country som egentligen låter som halvgammal tradrock är det fascinerande hur The Cadillac Three gång på gång lyckas låta som den andra sidan av saken, alltså spela exakt den sorts riff-, boogie- och sydstatsrock som det moderna Nashville influeras av. Med texten förpackad i långa, rytmiska haranger som både är bra för allsång och kan ligga förvånansvärt nära hiphop.

Det handlar naturligtvis om en mer intrikat växelverkan än så, men det är tydligt att det här bandet har fler dimensioner än man först märker. Dessutom saknar de den bredbenta stöddighet som nästan ofelbart kommer med territoriet, oavsett om det handlar om en rockstämplad Zakk Wylde eller en countryklassad Eric Church.

The Cadillac Three var förband till den senare vid förra Sverigebesöket, men på egen hand framstår de mest som så sköna, obesvärade dudes att det är förlåtligt om man inte märker vilket häng de hela tiden får till, trots att det låter så simpelt. Eller att Jaren Johnson i all sin anspråkslöshet faktiskt är en rätt strålande sångare.

