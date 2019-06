Konsertrecension: The Como Mamas golvar med sträva röster och andlig intensitet

Just nu: spara 50%

Konsert The Como Mamas Scen: Clandestino på Fasching, Stockholm

Como är en håla med något tusental invånare, på pendlingsavstånd till Memphis. Bluesgiganten Mississippi Fred McDowell bodde där, men den minimalistiska bluesen från norra Mississippi – mer kuperat och mindre bördigt än det berömda deltat – blev inte brett uppmärksammad förrän på 90-talet, när skivbolaget Fat Possum hittade en närmast otappad källåder av urblues med namn som RL Burnside, Junior Kimbrough och T-Model Ford, i en tid när sådana fynd inte längre gjordes.

The Como Mamas är tre kvinnor som har bott där hela livet, och sjungit i den lokala baptistkyrkan, och hade Fat Possum bara intresserat sig mer för gospel skulle de knappast ha kunnat gå förbi dem. I stället blev det Daptone, branschledande inom prickfritt återskapad retrosoul, som snubblade över dem när de gjorde fältinspelningar till albumet ”Como now: The voices of Panola Co, Mississippi”, utgivet 2008.

Det var då The Como Mamas fick sitt gruppnamn, innan dess hade de inte behövt något. De var också storartade nog att få göra sin egen a cappella-skiva, och för två år sen kom triumfen ”Move upstairs”, där de sammanfördes med Daptones husband – omdöpt till gospelensemblen The Glorifiers.

Nu turnerar de världen runt, tre tanter kring pensionsåldern som förmår sätta en hel del tyngd bakom orden när de kommenterar fattigdom, strävsamhet, segregationen i barndomen och barnbarn som nu dödas i förtid.

Genom allt elände tackar de Gud för hans nåd, och när de sjunger till hans ära är det tre sträva röster som bildar en nästan osannolikt mäktig kör. I synnerhet när de båda kompmusikerna smyger in och stuffar i gång ett sävligt groove på gitarr och trummor, som sätter en perfekt grund utan att någonsin dra fokus till sig själva.

Det mesta är gamla låtar, men The Como Mamas har knådat dem väl. Ofta bara några fraser som repeteras tills de närmar sig trans, och alla så tätt tillsammans även om någon av dem alltid har förstämman.

Sådan kraft lägger de i sin sång att den verkligen låter som ett stöd att hålla sig i, och det krävs inte mycket egen andlighet för att golvas av intensiteten i deras. För att inte tala om glädjen över att få göra det här, få åka ut i världen, till och med sjunga i det heliga Jerusalem.

Det känns som att man faktiskt blir en lite bättre människa bara av att lyssna på dem.

