Konsert The Lemonheads Scen: Nalen, Stockholm Visa mer

Allt verkade så lätt för Evan Dando. Han hade solsken i blick, knivskarpa kindben och såg ut som Kurt Cobains mer städade lillebror. Som sångare, låtskrivare och enda fasta medlem i The Lemonheads skrev han lätt naiva och obekymrade powerpoplåtar och sjöng dem med en röst som var så mjuk och trivsam att den kändes väldigt barfota och hippie trots att Dandos rötter tveklöst var hårdare än så.

Från sent 80-tal till mitten av 90-talet släppte Bostonbandet sju album, det ena en aning bättre än det andra.

Sen tog det stopp. Dando upplöste bandet och verkade mest flyta omkring, en vilsen 90-talsikon på andra sidan millennieskiftet. Vid mitten av 00-talet återuppstod The Lemonheads, men forna tiders höga produktionstakt var ett minne blott. Under 2000-talet har det bara blivit tre album, de senaste två har dessutom varit renodlade coveralbum.

Det skulle kunna ses som ett tecken på idétorka – om det inte vore för att covers alltid legat nära till hands för The Lemonheads. Evan Dando har också alltid haft en milt sagt självkritisk inställning till sin egen musik: när han i mitten av 90-talet betygsatte gruppens album i tidningen Pop fick de fyra första albumen två, ett, noll och fem. Av tio.

Båda coverskivorna har dessutom några riktiga guldkorn. Det verkar Dando själv tycka när han står på Nalens scen, lite tilltufsad, men ändå oväntat välbevarad, inte minst vokalt.

Medan han rusar igenom, ibland närmast vaskar, en del gamla 90-tals-favoriter i blixtsnabba och ganska slappa versioner, dröjer han sig kvar länge i den alldeles strålande vackra Lucinda Williams-tolkningen ”Abandoned”. John Prines porslinssköra ”Speed of the sound of loneliness” har fått ett lite missprydande kantigt gitarrsolo, men är i övrigt både kärleks- och respektfull. Och han gör favoritbandet Smudges ”The outdoor type” till en akustisk Jonathan Richman-aktig liten pärla.

Några enstaka gånger blir det powerpop med lite för mycket power i förhållande till pop, men betydligt oftare är han sig bara precis lik.

