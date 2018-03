Konsertrecension: The Pharcydes lekfullhet gör dem eviga

”Bizarre ride II the Pharcyde”, The Pharcydes debutalbum, vände upp och ned på det tidiga 90-talets amerikanska hiphopscen. Västkustkollegorna höll som bäst på med sin skrytiga gangsterrap, på östkusten lade 2pac grunden för den ”socialt medvetna” hiphopen.

The Pharcyde, däremot, ville bara festa. Över knarkiga jazzbeats rappade de före detta dansarna ”din mamma”-skämt och glädjerop om att marijuanalangaren är på väg. Lika snabbt slog de över till pojkaktigt oskyldiga historier om hjärtekross. De släppte coolhetsgarden fullständigt, till förmån för en livsbejakande självdistans. Skivan blev en modern klassiker.

Efter segdragna interna stridigheter och en mängd misslyckade försök att upprepa succén började ena halvan av gänget – rapparna Fatlip och Slimkid3 – för ett par år sedan turnera med en show baserad på debutalbumet. Under ett något förändrat namn har de nu tagit med kollegorna DJ Manwell och K-Natural till Sverige.

Gruppen gör entré med ”Oh shit” och Fasching välter omgående. Tjugofem år gamla låtar framförs av femtio år gamla rappare, men det låter som första gången. Raptekniken är kvar, dansstegen sitter, men framför allt: den finurliga glädjen lyser i ögonen.

Utan tillstymmelse till att längta bakåt river de av ”I’m that type of n***”, som har lagt grunden för moderna galenrappare som Danny Brown och Brockhampton. En tonåring filmar varenda sekund, två medelålders hippies är så upprymda att Slimkid3 bokstavligen hoppar ut i deras famn. När det känns som att intensiteten inte kan bli högre säger Fatlip bekymrat: ”Kul att ni kom, men vi fick precis ett sms där det står att lokalen måste evakueras”. En sekunds total förvirring. Sedan: ”WOOP, WOOP, IT’S DA SOUND OF THE POLICE” och ett synkroniserat dansutbrott som får varenda muskel i kroppen att spritta.

Skärmarna bakom visar gamla musikvideor, gruppen visar ny energi. Då och nu förenas i virvlande glädje. The Pharcyde inspirerar fortfarande hiphopens framåtrörelse, och anledningen syns extremt tydligt: Lekfullheten gör dem eviga.