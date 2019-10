Konsertrecension: Till sist uppstår en kontakt som sprakar

Konsert Musica Vitae Verk av Britta Byström, Pamela Harrison, Rolf Martinsson, Felix Mendelssohn och Fanny Mendelssohn. Solist: Lisa Larsson, sopran. Scen: Konserthuset, Stockholm. Speltid: 2 tim. inkl. paus Visa mer

Det trängande behovet av att uppdatera den klassiska musikens repertoar och göra den mer jämställd – det vill säga, att få in fler orkesterverk skrivna av kvinnor – tar sig olika uttryck. Man kan exempelvis spela nyskrivna verk, bortglömda verk eller kända kammarmusikverk arrangerade för större orkestrar. Stråkorkestern Musica Vitae gör allt detta.

Britta Byströms ”A walk by heart” liknar tidigare Byströmstycken som ”A walk to Biber” eller ”A walk to Britten”, den taktfasta kontrabasen som de övriga stämmorna får dansa över känns igen. Det påminner om jazzens ”walking bass” men detta är en annan sorts promenad, musiken skrider nobelt fram och tycks observera den skiftande omgivningen utan att riktigt påverkas av den. En vandring utan framåtrörelse, paradoxalt nog.

Läs mer. Skivrecension: ”Fanny och Felix”, Malin Broman, Simon Crawford-Phillips och Musica Vitae

Den engelska tonsättaren Pamela Harrison levde mellan 1915 och 1990 och skrev ”A suite for Timothy” i slutet av 1940-talet, tillägnad sin son på hans ettårsdag. Det är en småtrevlig svit men helt utan spänning eller svärta, den känns mer som en välgjord födelsedagstårta i musikalisk form. Gullig gest, anonym musik.

Fanny Mendelssohns stråkkvartett från 1834 är en riktig pärla bland romantikens stråkkvartetter. Att framföra ett sådant verk för en tre gånger så stor ensemble är dock inte okomplicerat – det lätta, snabbrörliga och knivskarpt dynamiska går lätt förlorat. På skiva låter Musica Vitaes tolkning av Fanny Mendelssohns kvartett helt okej, men live blir det mer tungfotat, musiken saknar sting. Det är delvis arrangemangets fel, som inte riktigt anpassar verkets material för de för en stråkorkester unika styrkorna.

Mer intressant blir det när Lisa Larsson kommer in och sjunger Rolf Martinssons ”Till skuggan av en verklighet”, en sångcykel som tonsätter fem skilda dikter av Karin Boye. I detta nya arrangemang reciterar Larsson varje dikt (till musikaliskt ackompanjemang) innan hon sjunger dem, ett effektfullt och praktiskt grepp.

Läs mer. Musica Vitae. ”Release: Malmlöf-Forssling 100 år” på Östersjöfestivalen på Musikaliska

Men i stället för att kontrastera neutral och vilsam uppläsning med de dramatiska sångerna blir det kaka på kaka, för Larsson reciterar på ett överdrivet teatraliskt vis. Själva sångerna är halvlyckade, Martinsson har inte lyckats kanalisera Boyes fräschör och raka innerlighet, han fördunklar hennes ljus.

Konsertens höjdpunkt blir Felix Mendelssohns konsertaria ”Infelice!” där Lisa Larsson och Musica Vitaes ledare och stjärnviolinist Malin Broman strålar samman i en dramatisk kärleksduett. Deras blickar möts, deras uttryck möts, det uppstår en kontakt som sprakar.

Läs fler texter av Nicholas Ringskog Ferrada-Noli här och fler musikrecensioner här.