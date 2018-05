Konsertrecension: Trivsam nostalgi, inte mycket mer

Det är fullt, men inte slutsålt. Konserten har marknadsförts som en ”exklusiv” albumlansering av tredje soloplattan ”Call the comet”. Men turnén kunde lika gärna heta ”Johnny Marr spelar the Smiths”. En nästan lika stor del av låtlistan består nämligen av covers. Eller vad man nu ska kalla det när gitarristen från 1900-talets ikoniska Manchesterband på egen hand tolkar materialet han själv varit med och skrivit.

Marrs säregna, ofta arpeggiobaserade gitarrspel var en lika viktig del av the Smiths sound som Morrisseys poplyrik. Men det går inte att komma i från att sångare i regel har ett försprång på solokvisten.

Marr fortsatte karriären som sessionmusiker, bildade elektronisk duo med New Orders Bernard Sumner och är egentligen ingen oäven vokalist. Dessutom är Marr numera det reko alternativet för alla Smithsfans som inte står ut med att den politiskt problematiska pratkvarnen Morrissey slår till igen. Till publikens förtjusning dyker ”Bigmouth strikes again” för övrigt upp redan som andra låt.

Själv har jag oerhört svårt för Marrs slentrianmässiga sånginsatser. Han hade kommit undan betydligt bättre om han klivit åt sidan och ställt en viss Weeping Willows-sångare vid mikrofonstativet. Bättre funkar de nyare låtarna där the Smiths skugga vilar tungt över soundet, men där orden ändå är Marrs egna. Som i ”Hi hello”.

Nya skivan lär för övrigt vara inspirerad av både Brexit och Trump. I ”Bug” sjunger han om hur högerkrafterna sprider sig som ett virus i samhället. Men som textförfattare är hans formuleringsförmåga på tok för platt och lättrimmad.

Trummisen växlar mellan vanligt trumset och elektronisk drum pad. Men betoningen ligger ändå på funktionell gitarrock – även i nittiotalets Electronic-hit ”Getting away with it”. Att extranumret ”New town velocity” från solodebuten ”The messenger” är underskattad får man ge honom.

I övrigt fyller Marr och hans till stor del nostalgiska upplägg en mer socialt trivsam än musikaliskt relevant funktion som allsångskulminerar halvvägs i ”There is a light that never goes out”.