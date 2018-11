Konsertrecension: Uriah Heep är ljudet av ett airbrushat fruset vattenfall

The Cadillac Three låter som rocken nycountryn lyssnat på

Uriah Heeps traditionella version av hårdrock karakteriseras av nästan operaliknande sång i kombination med stora vågor extatisk orgel, som ett Rainbow med diskreta medeltidsreferenser, som ett lättlyssnat Black Sabbath, som ljudet av ett airbrushat fruset vattenfall som flyger genom rymden. Bandet bildades 1969 och nu precis släppte de skivan ”Living the dream”, en gnutta retro och med referenser som påminner om ultrahitten ”Easy livin’” från 1972.

Under den nuvarande turnén är låtlistan fylld med musik från just de två perioderna: ”Living the dream” och den tidiga storhetstiden. Under alla dessa år har bandet haft så många olika medlemmar att de mer börjar likna ett fotbollslag, men i texten som presenterar konserten i Stockholm poängteras att gitarristen och grundaren Mick Box självklart är med. Resten av gänget har tillkommit i mer eller mindre modern tid, och minst en av de nyare musikerna är på fritiden med i ett coverband som bland annat spelar Uriah Heep-låtar.

Mick Box kliver ut på Fryshusets scen i svart, glittrig t-shirt, snabba solglasögon och långt, tjockt hår i en vacker, vit nyans. Han vinkar sympatiskt mot publiken. Den kanadensiska sångaren Bernie Shaw bär matchande skjorta och ett lårhölster som jag tror är till för en mick. Hans röst är hes och stark.

”Vi är fortfarande kvar, otroligt nog. Och det är ni också!” säger Shaw till en publik som till stor del borde minnas när debutskivan släpptes 1970 – bredvid mig i publikhavet står en man som är förvillande lik Mr Miyagi.

Konsertens första halva består av nya snabbare låtar, samt några klassiker. ”Rainbow demon” börjar med långsam, olycksbådande orgel, sångharmonier och färgad rök. Det är inte dåligt för de vithåriga männen att sänka tempot. Balladens sakrala mässande och oron för högst verkliga demoner får symboliken att djupna.

Under konsertens andra halva fokuserar bandet på tidigt 70-tal, och Mick Box tar över micken för att presentera de gamla låtarna som resten av bandet inte från början var med på. Men kanske också för att det skulle kunna uppfattas som stötande om en kanadensare uttalade albumtiteln ”…Very ’eavy… very ’umble”.

Det är en traditionell publik på plats, så alla har pliktskyldigt lärt sig texterna från nya skivan, men det blir uppenbart att en gammal låt som ”July morning” är som gjord för att spelas live, ett långt, vindlande, jammigt epos som utvecklas och förändras medan det spelas. Och det enda som kanske är lite överraskande är att till och med bandet – tvärtemot hur det brukar vara – faktiskt verkar tycka att de gamla låtarna är roligare och bättre.

Läs fler musikrecensioner av Elin Unnes, till exempel om hur Jex Thoth framför ockult rock till doften av aromatiskt, brinnande trä.