Konsertrecension: Walter Trouts snabbhet är nästan statisk

Souvenirbåset i foajén har mycket till försäljning, men inte före konserten. I stället finns ett anslag som säger att Walter Trout kommer att vara på plats efter spelningen, och då signerar han.

Man kan bara gissa hur många som avstår ett köp för att slippa köa efteråt, men det säger också något om närheten till publiken. Walter Trout är ingen onåbar stjärnfigur, han är en hederlig grovjobbare på bluesrockens verkstadsgolv och han har strävat mer envetet än de flesta för att nå dit.

Redan på 70-talet spelade han bakom namn som John Lee Hooker och Percy Mayfield, på 80-talet var han medlem i Canned Heat och John Mayall’s Bluesbreakers. Och efter tre decennier som soloartist – samt en levertransplantation härom året – är han nu en etablerad veteran i både ålder och ställning.

Samt häpnadsväckande oansenlig. När bandet går på är Walter Trout den som ser minst frontfigur ut, sen börjar han spela sologitarr med ett så envist matande högtryck att man stundtals inte ens kan urskilja de enskilda figurerna.

Något uppvisningsspel känns det inte alls som, snabbheten till trots. Frågan är om det finns någon annan gitarrist som kan spela lika enastående mycket på lika kort tid utan att framstå som särskilt virtuos.

Typiskt nog tycks han särskilt förtjust i stabilt lunkande shuffleblues, den sort som kan tuffa på i både fem och tio minuter utan att krokna. Men känslan av rutinerad raksträcka bryts nästan bara när han sjunger låtar från ”Battle scars” – skivan han gjorde efter att ha legat åtta månader på sjukhus, tappat sextio kilo och blivit tvungen att lära sig tala, gå och spela gitarr på nytt.

Sen säger han att han ville göra skivan därefter glad och ljus, som kontrast. Fast låten han väljer heter ”Gonna hurt like hell”, så allting är relativt.

Mot slutet kommer turnéarbetaren Andrew Elt upp och sjunger, alla medmusiker får sina solostunder och när det drar ihop sig till final är det bara coverlåtar: John Lee Hookers ”It serves you right to suffer”, Don Nix ”Going down” och ”Bullfrog blues” via Rory Gallagher.

Som sig bör för en artist som sällan förhäver sig själv, men vet hur man fläskar på med gitarren så oförtröttligt att intensiteten känns närmast statisk.

