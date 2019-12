Låtarna är charmtrollet Mahalias akilleshäl

Musik Mahalia Scen: Debaser, Stockholm Visa mer

21-åriga Mahalia Burkmar från småstaden Syston gör soul på ett väldigt engelskt vis. Scenen är omsorgsfullt dekorerad, hennes liveband är tajt och skulle aldrig få för sig att halka iväg åt hårdrockshållet (något som turnerande amerikanska hiphop- och R&B-artister ständigt plågas av), och själv har hon en varm, stark och uttrycksfull röst och en stor personlighet.

När Mahalia gör entré – med kavaj och glasögon, en klockren look – ler hon brett, dansar avslappnat, och från den stunden har hon publiken i sin hand. Hon är ett riktigt charmtroll med långa och personliga mellansnack som skapar lika mycket jubel hos publiken som musiken (speciellt när hon säger ”no matter what anyone says – you don’t have to wear a bra”). Att hennes låtskrivande betyder mycket för henne är uppenbart.

Vid ett tillfälle, när ”Honeymoon” ska framföras, plockar Mahalia fram en akustisk gitarr som hon spelar på samtidigt som hon sjunger – en autenticitetssymbol som fyller en funktion i rocklandet England. En amerikansk soulsångerska skulle aldrig göra något sådant, i den scenen är hitlåtar det absolut viktigaste, följt av sångröst och artistens utseende. Englands soulmusik har alltid varit mindre krasst kommersiell.

Låtarna är också Mahalias akilleshäl. Hon gör neosoul som visserligen är mer poppig än såsig, men som ändå lutar mer mot mysiga grooves än elektrifierande refränger. Det säger något att hennes mest hittiga låtar, ”Simmer” och ”What you did”, bygger på samplingar av andra urbana artisters gamla hits (Beenie Mans ”Who am I” respektive Cam'rons ”Oh boy”). Och när konserten ska avslutas fyrar hon av en låt som borde vara ett utropstecken till final, men denna låt, ”I wish I missed my ex”, är trevlig men tam.

Den låten säger också något om hur soulmusiken har förändrats genom åren. På 1960-talet sjöng Etta James i ”I’d rather go blind” om att hon hellre ville bli blind än att se sin kille lämna henne, och att det sista hon ville var att bli fri. Ett halvt århundrade senare är det ute med ångest och självplågeri, och en soulartist kan sjunga om att det är lite trist att hon inte saknar killen som hon utan problem har kommit över. Det är såklart positivt att inte vara en slav under sina känslor. Men utan mörker och utan stora låtar, vad är soul då?

