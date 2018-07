Musikrecension: Ziggy Marleys reggae är snudd på poppig

Första gången Ziggy Marley gick i sin pappas svenska fotspår och spelade på Gröna Lund var 1988. Då hade hela bandet — The Melody Makers, som han startade tillsammans med tre av sina syskon; omkring en fjärdel av Bob Marleys barnaskara — vita gitarrer (även bas) av det exklusiva märket Steinberger. Ni vet nog hur de ser ut: mycket hi-tech, med förminskad kropp och inget huvud i änden av gitarrhalsen. En detalj kanske. Men mycket typisk för den speciella strävan efter modernitet som alltid tycks ha varit inbyggd i reggaen, och som med tiden gjorde att man så gott som gav upp gitarrer helt och hållet.

Klassisk reggae med vanlig instrumentering dog inte ut för det, som framgår av exempelvis Uppsala Reggaefestival (som gjorde comeback i fjol) och diverse ambulerande klubbar i Stockholm. Och Ziggy Marley drar folk på Grönan. Inte som pappa Bob 1980, men tillräckligt för att fylla hela området framför scenen och mer därtill.

Den allmänt trevliga stämningen ger också anledning att betänka den fredliga reggaen i relation till en del senare utveckling inom jamaicansk musik, som har varit våldsfixerad och svårt homofobisk. Sångaren Cutty Ranks, för att ta ett exempel, skulle passa mindre bra denna första kväll under Stockholm Pride.

Ziggy Marley är däremot som gjord för att gå hem i de flesta läger. Det gjorde ju även hans far, men hos Ziggy finns till på köpet någonting närmast väluppfostrat. Då och då försöker han sig på lite tyngre dub och toasting, men annars är hans version av stilen han förvaltar tämligen tillrättalagd och snudd på poppig. Jämfört med Bob är han inte ens nära samma låtkvalitet.

”True to myself”, ”Love is my religion” och ”Rebellion rises” hör till de egna hitsen. Men det går inte att missta sig på publikens jubel när han sticker emellan med Bob Marleys ”Get up, stand up”, ”One love”, ”Coming in from the cold”, ”Is this love” och ”Rastaman vibration”.

Ändå får han fullt godkänt som soloartist. Han är närvarande och sympatisk och gör åtminstone en tapper hyllning till marijuana i den rökfria miljön, där den sötaktiga lukten endast kan spåras till sockervadd.