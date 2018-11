Operarecension: När ”La Traviata” görs i Malmö tar Violetta ingen skit

Döden, döden, döden är ledorden när Malmö opera sätter upp ”La Traviata”. Bara nu i höst spelas Verdis omåttligt populära 1800-talsklassiker på svenska scener från norr till söder. För drygt en månad sedan var det premiär på Norrlandsoperan i Umeå med Verdi på svenska och Magdalena Risbergs mycket mänskliga Violetta som en kärlekens martyr i byxor. I Skåne vill man vara mer kontinentala med ett internationellt skönsjungande sångarlag på originalets italienska och franskt konstnärligt team.

Librettot bygger på Alexandre Dumas den yngres roman om den unga prostituerade ”Kameliadamen”. Men i Olivier Pys läsning handlar historien om den lungsjuka kurtisanen Violetta Valéry mer om döden i största allmänhet och om konsten att ta vara på sin sista stund i livet med kärlek, fest och flärd. Alltsammans placerat i obestämd modern tid, där hennes älskade Alfredo Germont (Bülent Bezdüz) plötsligt glider förbi på motorcykel i skinnpaj, lungröntgenplåtar flexas i storbild och kören spökas ut till skelett i en mexikanskinspirerad Día de los muertos-maskerad.

Violetta är självständig, men på samma gång fjärmad från omvärlden och ständigt skuggad av dansaren Carlos Garcia i dödsmask.

”Jag ska roa mig”, sjunger den rolldebuterande sopranen Patricia Petibon med närmast orgasmiska koloraturer. Hon och regissören Py har tidigare samarbetat i en uppsättning av ”Lulu” och frågan är om de inte har plockat med sig en del av just Alban Bergs mångfacetterade femme fatale till Malmö. Petibons Violetta tar så att säga ingen skit. När Alfredos farsa Giorgio Germont (suveränt gestaltad av Davide Damiani) kommer på besök för att be henne lämna sonen för familjehederns skull kastar hon den moralkramande gamlingens rock i golvet. Även tenoren Bezdüz Alfredo gör ett ovanligt brutalt fadersuppror, välklingande, men i övrigt för vag i sitt agerande. Man förstår helt enkelt inte varför Violetta förälskat sig i just honom. Om det nu ens spelar någon roll i en föreställning där allt redan från början är för sent – ”È tardi” står det bokstavligen klottrat på väggen.

Industrialismens kugg- eller ekorrhjul snurrar likt ett stiliserat tivoli i fonden med inspiration från Jean Tinguelys kinetiska skulpturer. Dansare från Tivoli ballet teater i Köpenhamn får understryka skandalberättelsen med juckande koreografi och en flygel står i brand. I orkesterdiket ramar Rafael Payare och Malmö operaorkester in Verdis detaljrika undertexter med långa, sentimentala ytterlinjer. Men musiken och storyn är hela tiden underordnad det visuella.

Violetta är självständig, men på samma gång fjärmad från omvärlden och ständigt skuggad av dansaren Carlos Garcia i dödsmask. Tolkningen är tydlig, för att inte säga övertydlig, och det låter bra. Pierre-André Weitz stålstrama scenografi och svartglittrande kostymer är en veritabel parad av vanitassymboler, spektakulärt snygg och humoristisk på samma gång. Men det här är samtidigt Verdiopera med känslorna utanpå i stället för innanför bröstkorgen. Överlastat och renons på kontakt.