Recension: ”Vi som älskar 90-talet”

Konsert ”Vi som älskar 90-talet” Artister: Aqua, Dilba, Vengaboys, Drömhus, Markoolio, Antiloop, Cascada med flera. Scen: Zinkensdamms IP Visa mer

I boken ”Nostalgia – A psychological resource” skriver psykologen Clay Routledge att nostalgins huvudfunktion är att skapa en kontinuitet av självet, en känsla av att jaget är stabilt över tid. När världen är i gungning kan nostalgi och minnen, enligt studier, leda till bättre självförtroende, fungera stressreducerande och ge oss mer tillförsikt inför framtiden.

Med rådande politiska oro, växande psykisk ohälsa och en annalkande klimatkollaps är det både en förklaring, och ett sundhetstecken, att människor greppar efter nostalgi. Årets Sommarprat dryper av minnesanekdoter, ”Aladdin” och ”Lejonkungen” blir nyinspelningar och Spice girls återförening hårdbevakas. För att inte tala om alla chokershalsband, Buffaloskor och hårtofsar som minglar runt i eftermiddagssolen på Zinkensdamms IP.

Vill man, kan man se växande festivalkoncept som ”Vi som älskar 90-talet” som en indikation på hur grovt illa samhället mår. Eller så skiter man i att analysera och festar loss som alla andra på den slutsålda festivalen.

Victoria Silvstedt – ända från Ibiza. Foto: Kristin Blid

Då kan man plötsligt börja fnittra åt att återse Victoria Silvstedt, 90-talets motsvarighet till Maria Montazami, som vinglar runt i stilettklackar och engelsk brytning, influgen från Ibiza. Hennes andfåddhet efter ett två låtar kort framträdande, som hon dessutom mimar illa till, får väl skyllas på arton års frånvaro från scenen. Men som patenterad bimbobrud är hon lika underbar nu som då.

Betydligt mer ruttade är holländska kvartetten Vengaboys som fortfarande turnerar. ”Thank you for riding our vengabus for over 20 years”, skriker den sassiga frontsångerskan Kim Sasabone. Publikens barbröstade män jublar. Den nypopulära ”We’re going to Ibiza”, som blev ett internetskämt under vårens Ibizaaffär och regeringskrisen i Österrike, framförs både i original och i akustisk version, men inget slår inget deras soliga gayanthem ”Boom, boom, boom, boom”.

Med tanke på alla bokningar, många återkommande från tidigare år, flyter logistiken på förvånansvärt bra. På områdets enda scen råder löpande band-principen, kort och tajt för att matcha artisternas ofta magra låtkataloger. Det kallas ”showcase”-spelningar, och är skönare än det låter. Tjugo minuter är fullt tillräckligt för Karlstadgruppen tillika Reinfeldtfavoriterna Da Buzz med sin mjäkiga spinningpop. Drömhus är snäppet bättre, med härligt housiga Freestylecovern ”Vill ha dig”. Sjunga kan hon också.

Tempot skruvas upp ytterligare av speedade programledarparet Peter Siepen och Josefin Crafoord, vilka annars, som kör karaoke med publiken och flirtar med ex-kollegorna i vippen genom minnen från ZTV-tiden:

”Minns du när ordet mediekåt var en grej Josefin?”

”O ja, ett begrepp som man väl får säga känns lika aktuellt i dag”, svarar Crafoord, ovetandes om hur nära sanningen hon är sig själv med påståendet.

Crafoords totala motsats heter Dilba, och är festivalens mest malplacerade akt. Den svensk-kurdiska popstjärnan är förvisso singelaktuell men möts av en vägg av tystnad när hon frågar vilka som lyssnar på Kate Bush. Det tappra försöket till kulturfördjupning, med en finstämd cover av ”Running up that hill”, är pärlor till svin och hitten ”I’m sorry” är tyvärr alldeles för emotionell en dag som denna.

Boyzlife var festivalens stora dragplåster. Foto: Kristin Blid

Nej, det är mål, mål, mål, mera mål som publiken vill ha, och Markoolio lyckas tajma in den just som Sverige vinner brons mot England. Från det förlorande grannlandet Irland kommer festivalens stora dragplåster Boyzlife – duon med Brian McFadden från Westlife och Keith Duffy från Boyzone som man strax ber till gud ska bli en soloakt, när Duffy inte lyckas pricka in en enda ton rätt i ”No matter what” och ”Picture of you”. Pojkbandsstriden är officiellt avgjord: 1–0 till Westlife.

När eftermiddagen övergår i kväll blir området framför scenen ett röjigt dansgolv till tonerna av decenniets mesta genre eurotrance. ”Equador”-tyskarna DJ Sash! avlöser Cascada och svenska duon Antiloop och så Eiffel 65 som inledningsvis försöker framstå som mer rumsrena med en fin hyllning till Avicii, innan det blå helvetet brakar loss.

Aqua bjuder på full scennärvaro. Foto: Kristin Blid

Men före tranceparaden är ett faktum gör danska Aqua festivalens mest kvalificerade försök till konsert. De har liveband och bjuder på full scennärvaro. ”Doctor Jones” och ”My oh my” är visserligen galna sockerchockar men visar åtminstone att gruppen har mer att ge än ”Barbie girl”. När sångerskan Lene Nystrøm avslutar med en spontan stagedive, rätt ner i publikhavet med magen före, visar hon vart kvällen musikaliskt är på väg. Men hon vinner min respekt.