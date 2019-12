Shlohmo personifierar begreppet ”skön kille” på scenen

Musik Shlohmo Scen: Slaktkyrkan, Stockholm Visa mer

När den Los Angeles-baserade musikern Shlohmo dök upp i tiotalets gryning var han ännu en artist i chillwave-vågen som svepte över den hippare delen av indievärlden, men hans instrumentala musik var lite mörkare, lite hårdare och lite mer rastlöst än hos genrens galjonsfigurer. Shlohmo influerades mer av hiphop och post-dubstep än av solig dream pop.

Sitt genombrott fick Shlohmo när han gjorde en remix av R&B-sångaren Jeremihs singel ”Fuck you all the time” 2012. Under några år därefter var Shlohmo en hett eftertraktad producent och remixare, samtidigt som musiken han gav ut som soloartist blev alltmer inåtvänd och tung, den hade allt mindre att göra med samtidens pop.

Med årets album ”The end” fortsätter Shlohmo på samma spår som föregångaren ”Dark red”, en resa bort från chillwave och med doom metal i horisonten. I en intervju nyligen förklarade Shlohmo att ”The end” syftar på världens undergång, men att han planerar att tillbringa apokalypsen med att sitta hemma i sin soffa, röka gräs och läsa ett gammalt nummer av skateboardtidningen Thrasher. Det säger något om honom som artist: en loj grabbighet ligger som en hinna över det allvar och mörker som ändå finns där.

På scen personifierar Shlohmo begreppet ”skön kille”. Med lång rutig trenchcoat, sotarmössa och välvårdat skägg står den gänglige 29-åringen och nickar i takt med sina beats, trycker på några knappar, vrider på några reglage, petar lite på sin laptop, spelar på sin elgitarr i några låtar och midisynt på vissa andra. Det låter rockigare än på skiva, exempelvis i den mäktigt larmande ”Headache of the year”, men det är också en konsert som har svårt att ta fart.

Publiken är peppad och dansar, även om musiken inbjuder till inre resor snarare än kollektiv eufori. Några har på sig likadana rosa peruker som Shlohmo med skön kille-ironi har på sig på pressbilder. En kille klättrar upp på scenen, rundar den överraskade Shlohmo och stagedivear med hemskt resultat – ingen tar emot honom (det är inte direkt packat med folk) och han landar raklång på det hårda stengolvet.

Shlohmo kan inte låta bli att skratta åt den dråpliga scenen. I övrigt är publikkontakten blygsam – Shlohmo mumlar snällt i mikrofonen mellan vissa låtar, men tittar inte åt publikens håll när han spelar.

Det blir varken maxad klubbkväll eller undergångsdoftande katarsis, Shlohmo orkar inte göra vare sig det ena eller det andra fullt ut, så konserten blir i slutändan bara 90 minuter med en skön snubbe.

