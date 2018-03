”Snyggt och pålitligt – men aningen likformigt”

First Aid Kit

I två månader har de turnerat tillsammans, genom både USA och Europa, First Aid Kit från Stockholm och deras förband Van William från Kalifornien. För några år sen var han sångare i folkrockbandet Port O’Brien, då var First Aid Kit förband till dem.

När han nu redogör för just den saken låter han inte det minsta störd över att ha blivit omsprungen i karriären, snarare genuint glad för deras skull. Systrarna Söderberg gör för sin del vad de kan för att överhölja honom med maximalt beröm, innan han bjuds tillbaks in på scenen till extranumren för att sjunga sin ”Revolution” med First Aid Kit på stödsång.

Men att det är de som glänser mer än honom tror jag ingen missar.

Det ligger en del triumf i luften. First Aid Kit har förvisso spelat för större publik, men det är ändå hemmaplan, och två utsålda kvällar på samma prestigearena där de såg Emmylou Harris för fem år sen och började gråta redan i första låten, båda två.

När Johanna Söderberg inledningsvis berättar hur nervös hon känner sig just i kväll är det som att de storögda underbarnen från förr tittar fram och ställer sig bredvid de etablerade världsstjärnorna, och laddar deras genomsäkra rutin med en gnutta extra nerv.

Annars är det så snyggt och pålitligt att det känns ofint att lufta några invändningar. Med visst fokus på senaste albumet, där hälften redan känns som etablerade favoriter, men den ilskna fjolårssingeln ”You are the problem here” – som de lämnade utanför albumet – är ändå en välkommen intensitetshöjning. Förutom att den ger anledning till ett litet brandtal i kölvattnet av Metoo.

Sen blir första extranumret en magnifik tolkning av Neil Youngs ”After the goldrush”, som tillfällig sångtrio ihop med vännen Maja Francis, och ”Hem of her dress” efter det en på gränsen till överdrivet yvig allsångsövning.

Som för att visa att de faktiskt har andra tonfall att ta till, andra register att utforska. Inte för att det är något fel på deras huvudspår av exemplariskt sjungen americana för två fullblodsröster, men trots att katalogen har vuxit sig imponerande stark finns ändå något aningen likformigt över den. Som gör en smula spralligt tjoande på sluttampen mer välkommet än man kanske riktigt var beredd på.