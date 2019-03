Konsert ”Filharmonikerna i närbild” Musik av syskonen Fanny och Felix Mendelssohn, Rosy Wertheim och Elizabeth Maconchy Scen: Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus Visa mer

Hela tretton stråkkvartetter skrev hon, den brittiska tonsättaren Elizabeth Maconchy. Och trots studier för bland annat Ralph Vaughan Williams ligger tonspråket närmare den centraleuropeiska modernismen och Bartók än det engelskt pastorala. Ibland med spår av Maconchys egen keltiska (irländska) bakgrund. Som i den ensatsiga stråkkvartett nr 3 från 1938, även om musikerna vid söndagens sällsynta framförande inte riktigt fick kläm på kontrasterna mellan lyrisk värme och rytmiskt korthuggna motiv.

Smidigare klingade mjukmodernismen i Rosy Wertheims stråkkvartett, komponerad av den nederländska tonsättaren i Paris 1932. Fransk impressionism har präglat denna till synes sorglösa mersmaksmusik, där en lugn och lyrisk mittensats kilats in mellan två livligt riffande yttersatser. Wertheims eget liv tog en desto mer dramatisk vändning när andra världskriget bröt ut. Under den tyska ockupationen arrangerade hon källarkonserter i Amsterdam med musik av andra bannlysta judiska tonsättare. Men snart tvingades hon själv gå under jorden för att undkomma deportering.

Vid sidan av rariteterna kretsade konserten kring syskonen Mendelssohn. Först ut Fanny, som i många avseenden är roligare, mer modern och musikaliskt raffinerad än sin bakåtblickande bror. Inte minst i Essdurkvartetten från 1834, där den rusiga finalsatsen pekar rakt in i framtiden. Fast Felix hade förstås synpunkter. Han är så att säga elefanten i rummet här. Brodern som – i egenskap av man – fick möjlighet att bli berömd, men som samtidigt både uppmuntrade och kritiserade sin kanske ännu mer begåvade storasyster, gift Hensel.

När hon gick bort i sviterna av ett slaganfall blev han hur som helst förkrossad. Hans sista stråkkvartett nr 6 betraktas ibland som ett rekviem till Fanny. Möjligen kunde man sakna lite av den emotionella laddningen. Men de fyra filharmonikerna Johannes Lörstad (violin), Patrik Swedrup (violin), Grop Mikael Sjögren (viola) och Mikael Sjögren (cello) stod ändå för ett hängivet kammarmusicerande som betonade finalens trasighet med gnisslande skarpa skär.

Läs fler recensioner av Johanna Paulsson och av Camilla Lundberg om Fanny och Felix Mendelssohn.

Lyssna på Klassiska podden av Camilla Lundberg och Carl Tofft om Syskonen Mendelssohn.