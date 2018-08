Trivsam stämning med popdrottningar

Konsert Sarah Klang, ALMA, Molly Sandén, Anna Ternheim, Icona Pop, Zara Larsson Scen: Queens Of Pop, Botaniska trädgården, Uppsala

Det är alldeles för sällan som platsen för musikfestivaler är gröna oaser med krattade grusgångar och dammar. Man behöver inte vara arborist eller ha gröna fingrar för att tycka att Uppsalas botaniska trädgårds minutiöst klippta buskar ger något extra till den redan gulligt familjära stämningen.

Det är å andra sidan inte det enda som är annorlunda med Queens of Pop, den turnerande (nåja, Uppsala är den andra och sista spelorten) endagsfestivalen med uteslutande kvinnliga artister. Att det känns ovant säger så klart en del om hur könsfördelningen bland artister brukar vara på musikfestivaler.

Men det är också just inramningen och inriktningen som gör Queens Of Pop speciell, mindre det som händer på de båda scenerna. Programmet är gediget, om än inte särskilt spännande. Vill man ha ganska bra svensk pop – eller nordisk då om man räknar in finska ALMA:s röjiga men rätt endimensionella klubbpop – är Queens Of Pop stället att vara på. Allt är ganska trivsamt. Så gott som ingenting är i närheten av omtumlande.

Två av nästan-undantagen är, ironiskt nog, de artister som skiljer sig mest från de övriga. Först Sarah Klang, med den där gigantiska, kraftfulla och samtidigt sårbara rösten som skär igenom allt. Den som är en på 10.000. Därmed inte sagt att den hittat sin rätta omgivning riktigt än eller att det lite väl trygga låtmaterialet håller måttet fullt ut för den delen.

Men de senare sakerna kan man ju göra något åt, det förra är en naturkraft man antingen har eller inte.

Ternheim har verkligen slipat bort den ojämna valpigheten från karriärens början och bara låter helt självklar. Dessutom sjunger hon bättre än någonsin.

Anna Ternheim är det andra undantaget. Med bara Martin Hederos som uppbackning på scenen skulle inramningen ha kunnat bli för spartansk, men Ternheim och Hederos gör verkligen allt de kan för att variera i det lilla. Med sitt jazziga pianospel och sina fina ifyllningar på orgel och dragspel är Hederos en enmansorkester. Han backar upp Ternheim, som med tiden verkligen har slipat bort den ojämna valpigheten från karriärens början och bara låter helt självklar. Dessutom sjunger hon bättre än någonsin: kristallklart och extremt inkännande. Stundtals, som när det diskreta technobeatet smyger in i ”All the way to Rio”, är hon direkt sensationell.

Dagens tre stora dragplåster bjuder på en mer blandad kompott.

Molly Sandén har på många sätt genomgått en ganska imponerande metamorfos, från tonårig klassisk schlagerballaddiva till modern popsångerska i Veronica Maggios fotspår (även om hon emellanåt trycker ned fötterna väl djupt i förebildernas skoavtryck). Man märker tydligt också hur mycket hon själv trivs i den nya, mer vuxna och häftigare kostymen. Det finns en avslappnad lekfullhet i hur hon närmar sig låtarna nu, i samklang med ett band som tillåts ta ut svängarna med till exempel ”Säg det” och ”Rygg mot rygg”. Det lovar mer framöver.

Man måste ändå beundra hur Icona Pop maximerar sin scenshow utifrån halvdana förutsättningar. Det de saknar i låtar, variation och finess tar de i någon mån igen i ren energi. I och med det stora genombrottet med världshitten ”I love it” bestämde duon sig för en kurs som de håller extremt, ibland nästan parodiskt, konsekvent. Högsta växeln är i hela tiden, plattan är i mattan i var och varannan låt. Som festivalhumörhöjare är det onekligen effektivt, men också en smula utmattande.

Zara Larsson. Foto: Karin Törnblom/IBL

Zara Larsson vänder på sätt och vis upp och ned på den eviga diskussionen kring verk och person, och gör att man måste ta sig an frågan från ett helt annat perspektiv än det vanliga. Så här: Är det okej att genuint uppskatta Larssons stolta självsäkerhet och outtröttliga peptalks till unga tjejer om att ta plats, vägra ta skit och våga vara sig själva – och ändå tycka att hennes låtar är ganska tråkiga och onödigt konventionella, inte minst i konkurrens med de uppenbara förebilderna?

För hur extremt proffsig och maffig hennes show än är – det märks verkligen vilken nivå hon är på nu – så kommer jag inte ifrån känslan av att hennes konsert är den musikaliska motsvarigheten till att se en i grund och botten genuint begåvad komiker gång på gång välja Hollywoodkomedier enligt formulär 1A. Det skulle kunna vara så mycket mer.