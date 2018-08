Way out west: Första dagen bjuder på rockhjältar från förr

Det bör vara årets mest extremt designade konsert. Upplysta av hårt ljus bakifrån, i fyra individuella fack, står St Vincent och hennes tre medmusiker, stelt uppställda som vore de Kraftwerk. Trummisen och klaviaturmannen är helt maskerade, i beige overaller och med blonda peruker som får dem att likna Boris Johnson.

St Vincent själv är desto mer färgsprakande, i ett klarrött plast- och trikåfodral som utstrålar en sexighet som framför allt verkar väldigt komplicerad. Och som får henne att likna en robotdocka mer än en verklig människa.

Det är som om hon har föresatt sig att verkligen gå ut hårt, och sen inte riktigt har kunnat stoppa i tid, ett intryck som förstärks av surrealistiska filmer som äcklar med fett, kroppsvätskor och våld.

Musiken talar samma språk, där den kantigt funkiga och komplexa samtidspoppen från senaste albumet ”Masseduction” har pumpats upp så hårt att den riskerar att förlora centrala värden. Det påminner om Prince eller Talking Heads, men i en brutal dansremix.

Till det spelar hon överraskande stora mängder av hyperstörig elgitarr, varje låt på ännu en ny, bjärt neonfärgad gitarr i egen design. Ett påtagligt mänskligt inslag som osäkrar det maskinella.

Och så sjunger hon med en ljus röst som ofta ter sig både varm och sårbar, mitt i denna hyperarrangerade kyla. Det är inte lyckat hela vägen, men absolut fascinerande.

Jag misstänker att när hon väl vågar släppa en aning på sina ambitioner kan hon nå hur långt som helst. I väntan på det har hon satt ett hårt beat även bakom hjärtekrossarballaden ”New York”.

St. Vincent på Azaleascenen. Foto: Alexander Tillheden/Rockfoto

Att se Charlotte Gainsbourg omedelbart efter blir lite som en snällversion av samma sak, varm och melodiös discopop med en sympatiskt nedklädd sångerska som knappt syns alls trots att det finns ett genomfört designtänk även här.

Gissningsvis skulle hon ha nått en större publik om inte Patti Smith stod samtidigt på den större Flamingoscenen. Och hade inte Grizzly Bear spelat samtidigt skulle fler antagligen ha upptäckt Jenny Lewis särpäglade installation av en kalifornisk popdiva med ett ben i countrypop och ett i softat Fleetwood Mac-fluff – vilket kan verka lite lagom otidsenligt tills man inser att det är precis hit som moderna countryartister som Kacey Musgraves har varit på väg de senaste åren.

Dessa krockar visar också att Way Out West i år är en annan sorts festival än i fjol, då traditionell pop och rock tonades ner till förmån för hiphop, r’n’b och klubbkultur – vilket alienerade en del av den tidigare publiken.

Inte så att den sortens inslag saknas, och till exempel var brittiska sångsensationen Jorja Smith en publikdragare av rang på samma Linnéscen, med en magnifik röst i en paradoxalt modern retrosoul som stundtals förde tankarna till en ohelig korsning mellan Sades elegans och Amy Winehouses utlevelse.

Jenny Lewis på Way out west. Foto: Fredrik Nystedt/Rockfoto

Den centrala kvällstiden var dock vikt åt kolosser från förr, först Patti Smith och sen Iggy Pop. Sjuttioett fyllda, lika fårade och till synes oförstörbara, även om Patti Smith för säkerhets skull tog fram textpärmen när hon skulle sjunga Bob Dylans ”A hard rain’s a-gonna fall” (som hon snubblade på under fjolårets Nobelprisceremoni).

Och Iggy Pop tycks inte kännas vid att han skulle lägga ner turnerandet efter två år gamla ”Post pop depression”, även om han denna sommar bara gör enstaka festivalspelningar. Han studsar in i bar överkropp som vore det redan extranummer, är nere i scendiket redan under första låten och manglar fram ett osedvanligt stabilt greatest-hits-set.

Även om kroppen, rösten och energinivåerna trots allt har justerats en del så är han alltjämt ett fenomen.

Medan Arctic Monkeys avslutade kvällen med att erbjuda en annan sorts vuxenblivande, vid inte ens halva Iggys ålder. Där den extremt uppspelta indierock de kom fram med nu har svårt att passa in bland de dekadenta balladerna med doft av David Bowie (och sångaren Alex Turners sidoprojekt The Last Sahdow Puppets).

Att se Turner sjunga en rad som ”bear with me man, I’ve lost my train of thought” liggande på scengolvet kändes nu mer naturligt än den knyckigt speedade genombrottslåten ”I bet you look good on the dancefloor”.