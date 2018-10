Banksy strimlade tavla blev ett nytt verk

Efter en veckas spekulationer är det nu officiellt; ”Banksy förstörde inte ett verk på auktionen, han skapade ett.” Det hävdar Alex Branczik på auktionshuset Sotheby's, enligt ett pressmeddelande i dag. Och konstnären själv har både autentisierat det strimlande verket ”Girl with balloon” och döpt om det till spefulla ”Love is in the bin”.

Enligt Sotheby's har också köparen av ”Girl with balloon”, som tog hem verket för 12 miljoner kronor, gått med på att betala den klubbade summan. Den anonyma kvinnan, en europeisk storsamlare, säger i ett uttalande att hon först var chockad när en inbyggd dokumentförstörare tuggade sönder verket inför en minst sagt överraskad publik på auktionen den 5 oktober. Men kvinnan har ”gradvis förstått” att hon slutligen tagit hem ”min egen bit av konsthistorien”.

I helgen kommer det famösa verket att visas för publik i Sotheby's lokaler på New Bond Street i London. Enligt auktionsföretaget är det första gången i historien som ett konstverk skapats live under en auktion.