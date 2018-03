Bokrecension: Konstboomens skumma och stötande sidor

Bokrecension Georgina Adam "Dark side of the boom. The excesses of the artmarket in the 21st century" (LundHumphries).

Den brittiska tv-serien "Riviera", som TV4 just sänt, är en rafflande thriller om konstspekulation i lyxmiljö. Det är jetsetvernissager och miljonrullningar på auktion, men bakom kulisserna konstförfalskningar och penningtvätt, med kopplingar till trafficking och droghandel. Här ser jag för första gången en filmdramaturgi spetsad med scener från ett exklusivt konstlager, där diskretion och säkerhet är högsta prioritet.

Det är som hämtat ur Georgina Adams nya bok "Dark side of the boom", med en förklarande undertitel om "excesserna på konstmarknaden under 2000-talet". Denna brittiska journalist har i mer än 30 år bevakat konst- och auktionsmarknaden för bland annat Financial Times och The art newspaper. Hennes nya bok fördjupar teman från den förra, "Big bucks: The explosion of the artmarket in the 21st century", som utkom 2014.

Adam är i mitt tycke den som har bäst koll i världen på den internationella konstmarknaden. Dessutom kan hon förmedla sina djupa kunskaper i en lätt och ledig stil.

Här rör hon sig "bakom scenen" och varvar egna analyser med talande citat av gallerister, auktionister, museichefer, konstnärer och samlare, jämte konstkonsulter, skatte­jurister och FBI-agenter. Hon har rest jorden runt flera varv för att besöka mässor och auktioner, ­museiöppningar och konststudior.

”Dark side of the boom” öppnar med målande scener från vip-invigningen av Le freeport Luxembourg; en toppmodern ­lagerbyggnad för konst, välsignad av storhertigen själv och belägen på den internationella flygplatsen.

Huvudinvesterare är den schweiziske affärsmannen Yves Bouvier, dubbad till ”Freeport king” och storägare i flera kolossala konst­magasin. I konceptet ingår maximal säkerhet (även mot terrorattacker), hypersmidig logistik, perfekt inomhusklimat för allsköns samlarobjekt och eleganta visningslokaler.

Georgina Adam blev själv tagen av hur mycket konst som i dag förvaras i magasin och skalan på dessa inrättningar. Enbart Le freeport Luxembourg är på 22 000 kvadratmeter, i fyra plan, och placeringen på en flygplats legio i denna snabbväxande business. Kunderna slipper passera passkontroller och konstverk kan byta ägare utan att flyttas, utan insyn, utan tullar och andra skattepåslag.

Hur mycket stöldgods och förfalskningar som lagras i dessa ­faciliteter är en öppen fråga.

Trots att boken är så underhållande och jag känner till flera av Adams mest hårresande historier, blir jag ändå chockad gång efter annan. Över den helhetsbild hon förmedlar, själva mönstret och magnituden på den globala industrin kring konst som investeringsobjekt. Som lyx­vara. Intresset och kärleken till konst är sorgligt långt borta.

Det brukar sägas att näst efter droger och prostitution så är marknaden för konst och antikviteter den mest ogenomskinliga och oreglerade i världen. Adam bekräftar detta och framhåller att ljusskygga transaktioner underlättas av att konstverk enkelt kan flyttas över gränser, köpas och säljas i olika valutor. Konst kan missbrukas som en alternativ valuta.

Själv trodde jag i min enfald att det "glada 80-talets" konstfonder och spekulativa konstinvesteringar, liksom oskicket med säljar­garantier på auktioner, försvunnit för gott efter den katastrofala kraschen i början av 90-talet. Men sedan omsättningen på den internationella konst- och auktionsmarknaden dubblerats från 2005 till 2015, med en kort svacka 2015–16, är marknaden nu hetare än någonsin.

Enligt Artprice steg omsättningen med hela 17 procent under 2017, ­toppat av det makalösa prisrekordet på 450 miljoner dollar för ­Leonardo da Vincis "Salvator Mundi".

Konstboomen har följt i spåren av globaliseringen, med ett stadigt växande antal miljardärer, främst i Kina, USA, Ryssland och Mellanöstern.

Adam ägnar ett helt kapitel åt "Kina vaknar". Efterfrågan där drivs av öppnandet av hundratals nya museer, både statliga och privata, som ska fyllas med något. Privatsamlarna satsar främst på samtidskonst, som blivit ett smörjmedel i större affärer och superfashionabelt bland yngre kineser. Den unge miljardären Adrian Cheng satsar på ett eget koncept med "art malls", där han saluför lyxvaror såväl som konst, och visar vandringsutställningar i samarbete med västinstitutioner. Störst är K 11 i Shanghai med 61 våningar!

Adam undersöker alla möjliga vinklar på "boomens mörka sida". En motor är smakskiftet från äldre konst till samtidskonst, som nu står för halva den globala omsättningen. Här är tillgången nästintill oändlig och kan manipuleras med olika knep. Konstnärer kan pressas till att öka produktionstakten och spotta ur sig serier av verk med små variationer – nu lika vanligt i Kina som i USA.

Man kan också göra editioner och "postproduktion" av åtråvärda verk, enklast med fotokonst. Äldre konstnärer (eller arvingar) kan lockas till "re-fabrikation av ett unikt ­objekt" – vilket en samlare av ­Joseph Kosuths tidiga konceptkonstverk bittert fått erfara.

Fenomenet "flipping" förklaras ingående i boken. Det är blixtsnabba förvärv och försäljningar av samma eller liknande verk av lovande konstnärer, med skenande pris­ökningar som följd. En samvetslös "player" i detta sammanhang är Hollywoodagenten Stefan Simchowitz, som varit inblandad i flera prisbubblor och av New York Times kallats "The art world’s patron Satan". Simchowitz har bland annat anklagats för grov exploatering av unga talanger som amerikanskan Amalia Ulman och Ibrahim Mahama från Ghana.

Den senare, som blivit känd för sina mäktiga installationer med ­jutesäckar (nyss på Moderna museet), duperades till att signera inramade bitar av säckväv … När Mahama begrep hur han utnyttjats stämde han Simchowitz med partner – vilket är upplyftande läsning. Likaså att rader av seriösa gallerier svartlistat "flippers" likt Simchowitz.

Adam redogör för åtskilliga rättsfall som rör förfalskningshärvor, upphovsrättsbrott och parter som anser sig lurade av varandra. Den enorma värdestegringen på vissa konstnärers verk har ökat kraven på äkthetsstämplar – men också stämningar när ägarna inte får det svar de vill ha … En del konststiftelser har gett upp arbetet med äkthetsintyg av detta skäl, men också för att ny teknik gjort vissa förfalskningar väldigt mycket svårare att upptäcka.

Det mest uppmärksammade rättsfallet i konstvärlden pågår än. Nämnde Yves Bouvier har stämts av oligarken Dimitri Rybolovlev; "Frihamnskungen" mot "Gödselkungen" (den senare miljardär på pottaska). Under drygt ett decennium förmedlade Bouvier dyrbara konstobjekt till Rybolovlev, däribland da Vincis "Salvator Mundi", för sammanlagt cirka 15 miljarder svenska kronor. Bouvier verkar även ha hjälpt honom att trolla undan tillgångar i en smutsig skilsmässa – men blev rasande av upptäckten att Bouvier inte agerat som hans konstagent utan som en handlare, med saftiga vinstmarginaler.

Fast det som gör mig mest bestört i boken är att en Jeff Koons, en ­Damien Hirst eller en Takashi Murakami nu delar fabriksartad konstproduktion med rader av konstnärer, varav många kineser och några för mig högst förvånande namn. Däribland Zhang Huan, tidigare känd för sina fysiskt extrema, ­nyskapande performancer men som numera driver en studio i Shanghai med 80 assistenter.

Honom har Adam förstås besökt, liksom Sterling Rubys hangarliknande lokal i Los Angeles. Ruby har "bara" ett tjugotal assistenter men skapar gigantiska skulpturer såväl som spektakulära inredningar för Diors butiker, och har ett lukrativt samarbete med modeskaparen Raf Simons.

Denna "korspollineringen" mellan konst-, mode- och nöjesvärlden är något som Adam återkommer till. Likaså hur sociala medier påverkat konstscenen. Instagramvänliga verk, typ färgglada installationer av Yayoi Kusama, får gratis reklam via privatpersoners mobilbilder.

Den japanske näthandels­magnaten Yusaku Maezawa valde Instagram (där han har närmare 80 000 följare) och Twitter (130 000 följare) för att kommunicera sin nya trofé, en målning av Jean-Michel Basquiat köpt för rekordpriset 110 miljoner dollar.

Georgina Adams främsta ärende är att varna för den hårdföra kommersialiseringen av samtids­konsten, med överproduktion av likformade verk av stjärnkonstnärer. Hon oroas också av polariseringen på konstmarknaden, där små och på sistone även mellan­stora gallerier slås ut i konkurrensen med megastora aktörer.

Gagosian gallery har nu 16 galleri­lokaler från New York till Hongkong, medan Hauser & Wirth har sju, däribland en före detta mjölfabrik i Los Angeles som stöpts om till ett jättelikt center för kons och kultur.

Jag delar Adams uppriktiga oro över hotet mot konstens eko­system. Vad händer när det saknas mindre gallerier som kan ta sig an unga, okända konstnärer? I Stockholm har några av de tyngsta gallerist­erna skaffat sig mer än en lokal, men polariseringen är mindre märkbar här eftersom det än så länge finns en livlig scen med konstnärsdrivna gallerier och mindre konsthallar.

Att sälja via nätet eller dela ­lokaler är en lösning som blivit vanligare. Likaså samarbeten mellan välfyllda museer i väst och filialer i öst. De galopperande konstpriserna har också fått statliga museer att gå ihop om dyrbara förvärv – som Rijksmuseum i Amsterdam och Louvren i Paris gjorde 2016 när de tillsammans betalade 160 miljoner euro för paret porträtt av Rembrandt, nu aktuella i den gemensamt producerade utställningen "High society".

Den enda bristen i Georgina Adams bok är att det saknas bilder och att deadline för manuset låg precis före världs­rekordet för "Salvator mundi". Jag hade gärna läst ett kapitel av Adam om den mystiske köparen och dunkla transaktionen mellan Saudiarabien och Förenade Arab­emiraten, med slutdestination Louvre Abu Dhabi.

Ett glädjande tecken är möjligen att unika verk av gamla mästare nu fått en renässans och att konstvärldens kanske mest trendkänslige konstnär Damien Hirst backat från massproduktion. I sin nyöppnade utställning på Gagosian i Beverly Hills gör han ett nummer av att själv ha målat hela serien "The Veil Paintings". Självklart har hans 362 000 följare på Instagram fått följa hela processen.