Egyptisk surrealism i centrum

Några fullproppade salar bara, i Moderna Museets bottenvåning. Men tankemässigt är utställningen svindlande. ”Art et Liberté” är en konst- och idéutställning som vänder upp och ned på traditionell kunskap och måste få konsekvenser för museets svenska basutställning. Spännande!

Skenbart handlar det bara om egyptisk surrealism mellan 1938 och 1948. Om litteratur och måleri av ett gäng Kairokonstnärer som ibland målade likt den svenska Halmstadgruppen. Alla fronderade de mot 20-talets klassicism och ville frigöra människans inre istället för att illustrera hennes utanverk. Tänk Freuds undermedvetna och tänk de fantasterier och drömmar som surrealister i väst excellerade i – till exempel Dali och Tanguy.

Och visst är det intressant att antifascistiska konstnärer och författare samtidigt målade så snarlika bilder i Kairo, London, New York, Halmstad och Paris!

Här visas tvåhundra verk av för mig nästan helt okända män och kvinnor med återigen aktuella teman som krig, den fragmenterade kroppen, prostitution och antivåld…

Verken har samlats ihop från hela världen och saknas på egyptiska museer. Gruppens fem utställningar utspann sig mitt under andra världskriget, och i bakgrunden anar man Picassos ”Guernica” men också äldre konsthistoriska helvetesskildringar av Bosch, Breughel och Goya.

Ofta känns uttrycket för kaos välbekant, som i Mayos suggestivt pastellartade krigsmålning. Men alldeles bakom detta stora verk hänger Mahmoud Saids porträtt av en mullig böna med guldlockar, som jag bara lyckas tolka som en sfinxartad orientens Mona Lisa. Kvinnomonstret eller den nya kvinnan?

Ibland måste man erkänna sin kulturella inlåsning.

Men svindlande blir utställningen först när jag får klart för mig att denna grupp av för oss (samt för nutida egyptier) okända surrealister på intet sätt menade att de befann sig i rörelsens periferi. De skulle inte alls ha hållit med Edward Said om att de var kulturellt ockuperade av väst.

Nej, de accepterade inte ett binärt tänkande utan betraktade sig som likvärdiga aktörer i ett kosmopolitiskt nätverk med intensiva tankeutbyten via globala utställningar och tidskrifter. Dessutom tog de sig rätten att omforma surrealismen för egna frihetliga syften, betraktade futuristen Marinetti (en egyptier på återbesök i sitt hemland) som ren fascist och vägrade att underkasta sig några diktat från ”centra” i väst.

Även om medlemmarna i Art et Liberté ofta kom från trotskistiska, antirojalistiska och antikoloniala rörelser vägrade de att använda konsten som politiskt medel. För dem var konsten ett mål, inte ett medel. Vilket visar sig betyda en brokig palett av antinationalistiska uttryck, baserad på hyllningar av den modernistiska ”degenererade” konst som Hitler under samma tid förföljde och konfiskerade via den nazistiska propagandautställningen ”Entartete Kunst” (med början i München 1937)!

Möten, kulturella salonger, intensivt personliga samarbeten över konstgränserna… Kairo erbjöd vid denna tid ett sjudande kulturliv och en oas för flyktingar från alla håll. Under ett decennium vävs västliga konstnärer, filmare och författare (som Lawrence Durrell, Roland Penrose, Lee Miller, Herbert Read och Arthur Lundqvist) ihop med andra, för mig hittills okända, i lösliga kosmopolitiska kontaktnät. På en vägg målas en imponerande karta upp av dessa korsvisa inflytanden via pilar fram och tillbaks över världen.

Gruppen Art et Liberté är ett av många exempel på personliga nätverk som senare forskning börjat uppmärksamma för att försöka inringa hur idéer och stämningar utbyts och vidareutvecklas – inte alls från centrum till ytterkanterna som man tidigare ofta trott, utan som något mycket rörigare: från överallt till överallt.