Hilma af Klints spiralrörelser fortplantas i Guggenheim

Hilla von Rebay var tysk baronessa, målare och direktör för Solomon R. Guggenheims Museum för icke-objektivt måleri (Non-Objective Painting) som 1939 öppnade i ett hus på 54:e gatan i New York. Hon var inte nöjd med de konventionella rummen utan önskade sig en byggnad bättre ägnad den andliga konst hon lyfte fram med sådan övertygelse: ”Har du aldrig drömt om ett galleri som leder dig runt-runt och upp-upp mot himlen?” Hon illustrerade med gester en ramp som ledde uppåt i spiral och tillade: ”Vore inte det en fantastisk idé för ett museum?”

Vad Hilla von Rebay drömde om var ett tempel för den översinnliga konsten. Det skulle dröja många år innan visionen blev realitet. Arkitekten Frank Lloyd Wrights spektakulära byggnad invigdes inte förrän 1959. Men de första skisserna skapades redan 1943. Ett år innan en annan sökare, den svenska konstnären Hilma af Klint, gick bort utan att någonsin ha visat sin livsgärning i dess helhet: de hundranittiotre bilder hon kallade ”Målningarna till templet”.

Hilla von Rebay blev aldrig någon framgångsrik konstnär, men en desto mer storslagen museidirektör – ostoppbar som impressario och fundraiser. Självklart såg hon till att den teosofiska byggnaden beställdes från tidens mest banbrytande amerikanska arkitekt. På många sätt var hon som människa den tillbakadragna Hilma af Klints motsats. Ändå delade de många intressen som låg i tiden.

Samma år som Hilma af Klint lyssnade på Rudolf Steiner i Stockholm och bjöd in honom till ett ateljébesök, hörde Hilla von Rebay teosofen föreläsa i Strasbourg och blev medlem i teosofiska sällskapet. I dag ter sig teosofins eklektiska läror bisarra, men man kan inte förneka rörelsens roll för dåtidens kvinnliga konstnärer och intellektuella, uteslutna som de var från alla de kulturella och akademiska institutioner som ännu helt dominerades av män.

”Svanen, nr 17”, 1915.

För Hilma af Klints nyskapande icke-figurativa måleri fanns det inget stöd, varken från teosofiskt eller antroposofiskt håll. Bekräftelse från gallerier eller museer sökte hon aldrig. En sådan konstvärld fanns inte, så hon fick uppfinna sina egna sammanhang och hoppas på en framtid som skulle visa förståelse för bildernas budskap. Av anteckningsböckerna framgår att planerna var ambitiösa. En spiralformad byggnad på ön Ven skulle rymma målningarna till templet men lämnade aldrig skissernas och visionernas domän.

Sedan några år har jag föreställt mig att Frank Lloyd Wrights snäckliknande museum väntat på Hilma af Klints ankomst. När hennes målningar nu fyller den vita rotundan med spiraler och vindlande organiska linjer som tycks fortsätta in i arkitekturens egen rörelse, förefaller det mig som om en historia som fallit i glömska åter får liv. Det är som om byggnadens egna krafter aktiveras, energier som legat latenta i huskroppen men som hållits i schack av institutionen och det intellektuella liv som den är inlemmad i. Vy från ”Hilma af Klint: Paintings for the Future” på Guggenheim i New York. Foto: David Heald/Guggenheim Vy från ”Hilma af Klint: Paintings for the Future” på Guggenheim i New York. Foto: David Heald. © 2018 The Solomon R. Guggenheim Foundation.

Det kan vara av intresse att jämföra de två viktigaste museerna för modern konst i New York och påminna om grundarnas intentioner. Den syn på modernismens utveckling som har dominerat det amerikanska konstlivet har i stort dikterats av MoMA, vars legendariske förste direktör Alfred Barr 1936 tecknade ett diagram som uppvisade de olika konstriktningarnas sammanhang. Någon plats för de andliga strömningar som så tydligt satte sin prägel på Guggenheim-museets tidiga år fanns det inte plats för här.

Wassily Kandinsky, ofta presenterad som den förste abstrakte målaren och helt central för Hilla Rebay och Guggenheim-museet, har förstås en roll också på MoMA. Men det är en tillrättalagd, ”renad”, version av konstnären. Att Kandinsky 1912 skrev boken ”Om det andliga i konsten”, som åberopar tidens mest spekulativa idéer om högre andliga sfärer, har man fått bortse ifrån i den formalistiska synen på måleriets utveckling som präglat MoMA.

Inte heller när museet 2012 återvände till sitt diagram för att teckna en geografiskt rikare bild av abstraktionens tidiga år i utställningen ”Inventing abstraction 1910–1925”, fick de spekulativa läror som många av konstnärerna helt uppenbart inspirerats av någon funktion i museets historieskrivning. Att även Piet Mondrian sökte kontakt med Rudolf Steiner och skrev ett (obesvarat) brev till sin guru nämns inte. Ej heller att den svenska konstnären Hilma af Klint ställde ut sina landskapsbilder 1914 på Baltiska utställningen i Malmö, där också Kandinsky medverkade – trots att det var precis sådana förbindelser som skulle klargöras i det utvidgade diagrammet. Hilma af Klint nämns över huvudtaget inte i katalogen, den mest resurskrävande studie av tidig abstraktion som någonsin organiserats.

Varför? Det enkla svaret är att af Klint uppfattats som en skapare av esoteriska bildvärldar som hör hemma i ett mystiskt tempelbygge, inte i ett rationellt museum för modern konst. ”De tio största. Mannaåldern”, 1907. Akvarell utan titel, 1920.

Det är denna förhistoria som skapat en sådan dynamik i mottagandet av den stora af Klint utställning som nu visas på Guggenheim-museet. Det som står på spel är mer än en undanskymd kvinnlig konstnärs sentida revansch. Den feministiska kraften i berättelsen om konstnären som målade för en publik som ännu inte fanns är uppenbar, men insatserna är ännu större. Det handlar också om museipolitik på högsta nivå. Och om en konstnärlig kanon som intimt förknippats med MoMAs historieskrivning.

Att helt enkelt pressa in Hilma af Klint i den gamla vanliga berättelsen om abstraktionens födelse kan knappast vara riktigt. Hon tillhörde inte den värld där modernismens idéer formulerades i publika manifest.

Så vad är det alltså Guggenheim-museet åstadkommer med sin utställning? Jag tror att det är någonting helt annat, som också involverar institutionens egen historia. Att försöka tvinga in af Klint i en redan befintlig kanon är mindre produktivt än att fråga sig vad som händer med denna kanon om en konstnär av hennes slag tas på allvar som konstnär. Synliggörs då andra berättelser och annorlunda aspekter av konstnärskap som ”renats” för passa in i denna kanon?

När Moderna museet för fem år sedan lyfte fram af Klint hävdade vi – lite vidlyftigt – att vi skrev om historien. I nättidskriften Kunstkritikk kommenterade Jonas (J) Magnusson att detta var ett exempel på ett slags performativ historieskrivning som större museer kan ägna sig åt genom att själva ”skapa historia”. Jag tror att Magnusson kan ha rätt men möjligtvis överdrevs denna potential hos just Moderna museet, med en typisk samling västerländsk modernism från Picasso till Donald Judd.

Jag har större förhoppningar vad gäller Guggenheims rotunda, vars historiska rötter påminner om andliga dimensioner och former av skapandet som kräver en annorlunda kanon än den som våra stora museer gång på gång bekräftat.

Hilma af Klint (1862–1944) Hilma af Klint var en svensk konstnär, som inspirerad av spiritism och teosofi skapade abstrakt konst några år före Wassily Kandinsky (strömningens pionjär i traditionell konsthistorieskrivning). Hon föreskrev att hennes livsverk skulle visas först 20 år efter hennes död och att de viktigaste verken (Målningarna till templet) aldrig fick splittras. Samlingen med över tusen verk förvaltas i dag av Stiftelsen Hilma af Klints verk. Se hilmaafklint.se. Hennes storslagna produktion började uppmärksammas på 1980-talet och 2013 anordnade Moderna museet i Stockholm den forskningsbaserade retrospektiven "Hilma af Klint - abstrakt pionjär". Utställningen gick på turné i Europa och innebar konstnärens internationella genombrott.