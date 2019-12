Konstnärer gör skolbarn sällskap i klimatstrejker

Varje fredag sedan elva veckor tillbaka klimatstrejkar en grupp konstnärer utanför Sagerska palatset i Stockholm. Facebookgruppen Artists for future har nu 674 medlemmar som solidariserar sig med Greta Thunbergs globala rörelse Fridays for future.

– Vi var först på Mynttorget, där barnen samlas för sin skolstrejk för klimatet. Men vi blev för många vuxna där och Sagerska palatset, stadsministerns bostad, känns som en symbolisk plats för makt och inflytande, säger Mats Bigert.

Han är en del av den kända konstnärsduon Bigert& Bergström, som i flera decennier arbetat med klimatrelaterade projekt, nu senast den uppmärksammade räddningsaktionen för att bromsa issmältningen på Kebnekaises sydtopp.

”Artists for future” drogs i gång av Mats Bigert, Lars Arrhenius och Emma Warg, och har ännu så länge bara ett löst mål om att ”skapa opinion för en omställning till ett mer hållbart samhälle, samt att få politiker och näringsliv att lyssna på forskarna”.

– Förhoppningsvis blir det fler och fler som sluter upp, gör avkall på sin tid och tänker efter. Det känns att det är stora förändringar på gång och vi vill mobilisera oss, berättar Mats Bigert.

Konstnärer klimatstrejkar i Stockholms city. Sidenbanderollen är designad av Marie-Louise Ekman. Foto: Jan Watteaus

En idé som föddes under klimatstrejkandet var en plakatworkshop på Handelshögskolan, i samarbete med Mistra center for sustainable markets. I fredags tågade konstnärerna genom city med sina nydesignade plakat och en pastellblå sidenbanderoll med texten ”artists for future!!!”, utformad av Marie–Louise Ekman.

Den tar konstnärerna med sig nu på fredag den 6 december, för att slå följe med skolungdomarna i Fridays for future, som arrangerar en klimatmarsch med start i Rinkebys Norra stadsparken. Detta med anledning av världsomspännande manifestationer för klimaträttvisa i samband med COP25, FN:s årliga klimatkonferens, som i år hålls i Madrid.

Bigert & Bergström har denna vecka också vernissage för en månadslång utställning på Taverna Brillo, för att uppmärksamma solförmörkelsen för 100 år sedan. Denna avgörande händelse gestaltas i en serie konstverk som på olika sätt förhåller sig till upplysning och mörker, sol och skugga.

