Konstnärligt återbruk på galleriutställningar i Stockholm

Den ryska konstnären Kazimir Malevitjs helsvarta målning ”Svart kvadrat” från 1915 tillhör, tillsammans med Marcel Duchamps urinoar, den tidiga modernismens absoluta nollpunkter. Mer än hundra år senare är den svarta kvadraten snart lika kopierad, mytologiserad och satiriserad som Leonardo da Vincis ”Mona Lisa”.

Magnus Wallin befinner sig alltså på väl utforskad mark när han i sin utställning på Galerie Nordenhake gör en serie skalenliga repliker på det ikoniska konstverket. Skillnaden ligger i materialet – Wallins målningar är gjorda av akryl som blandats upp med blodpulver och benrester, och därefter slipats till en slät yta.

Det är ett ingrepp i linje med Wallins tidigare produktion, som ofta handlar om den mänskliga kroppens begränsningar, om fysisk smärta och livets ofrånkomliga ändlighet. Titeln på en del av verken i utställningen, ”All those moments will be lost in time…”, är i sin tur en referens hämtad från den klassiska science fiction-filmen ”Bladerunner”, också den ofta citerad.

Därmed slår Wallin ihop två olika traditioner från 1900-talet: en högkulturell och en popkulturell. Men betydelsekrocken uteblir, liksom den existentiella svindel man så ofta kan känna inför Wallins verk. Därtill är rebusen alltför enkel. Då är det verk som placerats längst in i lokalen, en väggstor smiley gjord av mänskliga benknotor, både roligare och mer vanvördig – ett memento mori för Instagramgenerationen.

Magnus Wallins ”Smiley” Foto: Carl Henrik Tillberg

Även Bella Rune befinner sig i ganska väl utforskade trakter med sina textila skulpturer på Galleri Magnus Karlsson – här finns referenser såväl till Sol Lewitts färgstarka väggmålningar som till Tomas Saracenos rumsinstallationer av uppspänt garn.

Runes hängande skulpturer består av mohairtrådar i olika färger som bildar geometriska former, med sina spetsiga nosar och hängande fransar liknar de mest av allt uppåtstigande fyrverkeripjäser eller missiler. Här finns även ett par fristående golvskulpturer med abstraherade mänskliga attribut och en serie väggskulpturer som bygger på arkitekten Buckminster Fullers teorier.

Vy från Bella Runes utställning ”XYZ”. Foto: Galleri Magnus Karlsson

Som helhet ger utställningen ett svävande, lättsamt uttryck. Även färgskalan är tillgänglig och förförisk, med regnbågsglada kulörer som hämtade från smågodis. Men man kan lika gärna associera till Hilma af Klints pastellfärgade bildkonst, med dess andliga, eteriska ambitioner och geometriska kompositioner.

I produktionen av verken har Rune använt sig av traditionella tekniker som makramé och sjömansknopar, vilket anknyter till samtidens vurm för folkkonst och det autentiska hantverket. Här finns också en underliggande miljöaspekt – verken tar plats i rummet, men är samtidigt extremt materialsnåla. Hela utställningen går förmodligen att packa ner i en liten låda och skicka vidare, utan onödig klimatpåverkan.

Häri finns också en sorts konstnärlig alkemi, förmågan att skapa guld av enkla material – det är bara att se på utställningens prislista för att se att det är en trollkonst som faktiskt fungerar.

Både Wallin och Rune ägnar sig alltså åt ett slags konstnärligt återbruk, med tydliga rottrådar i 1900-talets abstrakta konst, men med helt olika resultat. Den ena bottnar i svärtan, tyngden och dödskulten, den andra i det andliga och förföriska. Vilket man föredrar är väl mest en smaksak, men personligen tycker jag att Runes utställning känns mer självständig i relation till källorna.