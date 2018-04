Konstrecension: Giganterna som revolutionerade fotokonsten

”Victorian giants. The birth of art photography”

England, 1856. I en ateljé i Wolverhampton sitter en bebis och håller i en pensel. Naken, i ett hav av draperi och med den ena benet korslagt över det andra, blickar den lilla pojken drömmande bort i fjärran medan han duttar penseln försiktigt på paletten.

Bakom kameran står Oscar Gustave Rejlander (1813–1875). En svensk konstnär som efter några år i Europa bosatt sig i den brittiska industri­staden och sadlat om till fotograf. En kåsör som nyligen besökt hans studio beskrev honom som ett energiskt original, med röd mustach, fez på huvudet och den grövsta tänkbara svengelska brytning.

Det är inte utan att en småbarnsförälder undrar hur det hela gått till. Exponeringstiden bör ha varit minst ett flertal sekunder. Rejlander lär ha haft det hetare om öronen än en dagisfotograf för att få en skarp bild.

Men vad gör man inte för konsten? Det är nämligen precis vad som står på spel här. Bildens titel förklarar att den knubbiga lilla putton är en allegori över konstens möte med den unga fotografin. Som en fläkt från en målerisk bildvärld förkroppsligar knubbisen också Rejlanders övertygelse — att fotografin bör betraktas som en konstform i egen rätt.

Den övertygelsen var knappast allmänt accepterad år 1856. Det hade då inte ens gått två decennier sedan daguerreotypin som första fotografiska teknik offentliggjorts i Paris 1839. Om fotografin börjat bli etablerad som borgerlig porträttmaskin och vetenskaplig attraktion hade mediet ändå många strider kvar att utkämpa. På det konstnärliga fältet sågs kameran fortfarande mest som en barbarisk maskin, som på sin höjd kunde hjälpa konstnärer med förberedande studier.

Rejlanders bebisfotografi finns inklistrat i ett album som just nu visas på utställningen ­”Victorian giants. The birth of art photography” vid National Portrait Gallery i London. Utställningen vill med en unik samling fotografier ringa in det fascinerande ögonblick i fotohistorien då allt detta började förändras. Då tanken på fotografiet som en konstform plötsligt blev möjlig.

När den tidiga fotohistorien tar plats på konstmuseer i dag kontrasteras den ofta mot samtida fotografi eller bildkonst. Här får det viktorianska konstfotografiet breda ut sig helt på egen hand. Ett lika modigt som lyckat grepp.

De ”viktorianska giganterna” är förstås fyra fotografer. Förutom Rejlander också Julia Margaret Cameron, Lewis Carroll och Clementina Hawarden. Alla var de inflytelserika i fotografiets konstnärliga revolution, men också högst betydelsefulla för varandra. De bildade en krets, mer än en fotografisk skola. De utbytte råd, kontakter och ömsesidig beundran. Viktigast av allt: de var allierade i kampen för fotografins konstnärliga erkännande.

Mest känd av de fyra är Lewis Carroll, om än för helt andra saker än fotografi. Charles Lutwidge Dodgson, som han egentligen hette, var till yrket matematiker vid Oxford. Men det är som författaren till ”Alice i Underlandet” han gått till eftervärlden. Intressant nog började Carrolls litterära och fotografiska ambitioner odlas ungefär samtidigt. Och den modell som oftast satt framför hans lins — Alice Liddell, dotter till dekanen på Carrolls fakultet — sägs ha varit flickan som stod modell för sagofiguren.

Den i dag mest erkända fotografen i kvartetten är Julia Margaret Cameron (1815–79). Hennes suggestiva porträttkonst har fått ett enormt genomslag på senare år. Cameron debuterade först vid 48 års ålder, efter att ha fått en kamera i present av sin dotter. Med modeller i fantasieggande utsmyckningar skapade hon säregna allegoriska drömvärldar. Porträtt i dov belysning och snillrik användning av oskärpa, vad som brukar kallas Camerons ”Rembrandtteknik”.

Den minst erkända — men i flera avseenden mest intressanta — fotografen är Lady Clementina Hawarden (1822–65). Hon tog upp fotografiet 1859 och ägnade det sex intensiva år innan hon plötsligt avled i lunginflammation, bara 42 år gammal. Hawarden hade då hunnit producera närmare 800 fotografier och var på god väg att få sitt genombrott som fotograf.

Hawardens bilder porträtterar närmast uteslutande hennes tonårsdöttrar i stiliserade poser i familjens hus i Kensington. Intrycket att bilderna länge var en strikt familjeangelägenhet förstärks av pappersfotografiernas trasiga hörn, som märkligt nog uppstått när ett av barnbarnen på 1930-talet bryskt rev ut dem ur familjens fotoalbum för att donera hela bildskatten till Victoria & Albert Museum.

Oscar Rejlander var den enda av de fyra som försörjde sig som fotograf. Så småningom flyttade han sin verksamhet till London och byggde en växthusliknande studio, berömd i tidens fotopress som The Glass Room. Rejlander var också den enda av de fyra som gav sig in i tidens fotografidebatter. Ibland ofrivilligt, då han återkommande tvingades stå till svars för det remarkabla fotografi som på sätt och vis banat väg för konstfotografins pionjärgeneration.

Det var 1857 som Rejlander gjorde en mindre sensation på Manchester art treasures exhibition. Montagefotografiet ”The two ways of life” var den mest ambitiösa bild som fotohistorien dittills hade skådat. Med en banbrytande, egenutvecklad teknik hade Rejlander lyckats sammanfoga mer än trettio separata negativ till en jättelik fotografisk fresk.

Motivet var desto mer klassiskt. Två unga män ställs inför vad som uppenbarligen betraktas som livets avgörande vägval — mellan dygden och synden. I mitten av bilden står Rejlander själv, med huvudet tydligt vänt mot det förra, men örat oundvikligen lystrande till det senare.

Varför väckte bilden sådant rabalder? Ett grundproblem var att konstfotografins kritiker ofta påpekade att mediet aldrig kunde frigöra sig från de ting eller personer som ställdes framför linsen. Fotografin ansågs inte kunna vara metaforisk eller gestalta idéer. Med just det argumentet kunde en kritiker samma år sabla ner fotografen William Lake Price uppmärksammade bild ”Don Quixote in his study”, ett fiktivt porträtt av Cervantes antihjälte. Hur kunde fotografen tro, undrade kritikern, att en mekanisk avbildning av ”ett fyllo omgiven av en massa krimskrams” skulle kunna likställas med vad Cervantes gestaltat i ord?

Då är det också lätt att förstå explosiviteten hos de nakna kvinnokropparna i Rejlanders fotografi. Bilden ansågs tangera pornografi. Kritiken saknade heller inte misogyna drag. Mer än en gång antyddes att Rejlanders modeller var prostituerade, trots att de egentligen värvats från en lokal teatergrupp.

För konstfotografins försvarare var ”The two ways of life” i stället en magnifik bedrift. Den motbevisade argumentet att fotografen bara var slav under en maskin som naivt kopierade allt som ställdes framför linsen. Rejlander visade hur även en fotograf kunde komponera bilder utifrån en konstnärlig idé och influeras av bildkonstnärer som Raphael. Vid ett tillfälle hävdade han själv att den enda verkliga skillnaden mellan en konstnär och en fotograf var deras skilda redskap. En bildkonstnär använde målarpenslar, själv använde han ”93 miljoner mil långa penslar av ljus”.

För den som vandrar genom utställningen i London är det lätt att se hur mycket den tidiga konstfotografin byggde på just måleriska eller litterära förlagor. Art by association, om man så vill. Utställningen visar också pedagogiskt hur väl bevandrade de fyra fotograferna var i framför allt barockmåleriets bildvärld.

Samtidigt blir det uppenbart hur daterade många av dessa måleriska tableau vivant–bilder upplevs i dag. Det verkliga arvet från pionjärgenerationen ligger i stället i förfinandet av det fotografiska porträttet. I Julia Margaret Camerons ikoniska ”Mountain nymph, Sweet Liberty” ser vi i dag inte främst litterära referenser eller bildkonstnärliga blinkningarna — utan en genuint fotografisk porträttkonst med full kontroll över sitt uttryck. Även Rejlander erkänns här minst lika mycket för sin annars ofta förbisedda porträttkonst.

På sätt och vis blir detta allra tydligast i Clementina Hawardens förbluffande moderna fotografi. Här finns inget av Camerons viktorianska dunkel, utan i stället ett raffinerat spel med ljus och hårda skuggor. Ibland är döttrarnas ansikten nästan helt skugglagda. Ömsom drömskt bortvända, ömsom självsäkert stirrande rakt in i linsen. Ofta är spegeln medaktör. Regelbundet agerar de i byxroller.

Hawardens fotografiska rollspel föregriper moderna fotografer som Diane Arbus och Sally Mann. De bortrivna kanterna ger dessutom bilderna en ofrivilligt utsökt materialitet. Frågar ni mig är detta utställningens stora estetiska behållning.

Utställning

National Portrait Gallery, London t o m 20/5. Därefter på ­Millennium Gallery i Sheffield, 30/6–23/9.