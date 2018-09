Londonmuseet Victoria & Albert öppnar storslagen filial i skotsk hamnstad

Den 15 september öppnar Londons anrika designmuseum Victoria & Albert sin första filial – i den gamla stolta handels- och sjöfartsstaden Dundee, Skottlands fjärde största stad. Dundee var länge den viktigaste skotska hamnen för handel med norra Europa och museet påminner passande nog om ett fartyg.

Det är den japanska stjärnarkitekten Kengo Kuma som har ritat byggnaden, med inspiration även från den skotska naturen. V&A Dundee, som det nybyggda museet heter, skjuter ut som en konstgjord klippa över floden Tay, med skuggor och ljus spelande längs fasaden.

”Jag älskar det skotska landskapet. Klipporna vid nordostkusten är formade som om jorden och vattnet hade ett långt samtal innan de slutligen skapade denna makalösa form”, har Kengo Kuma sagt.

Kuma har även fått det prestigefulla uppdraget att rita OS-stadion i Tokyo inför sommarspelen 2020. Det unika med projektet i Skottland är själva läget mellan vattnet och stadskärnan. Museet är byggt som ett slags ram som man kan se igenom.

V&A Dundee är Skottlands första designmuseum och tanken är att lyfta fram den skotska kreativiteten från förr, i nutid och framtid. Internationella utställningar satsas det också på. Museets första heter ”Ocean liners: Speed and style”, ett av modermuseets allra största projekt hittills.

Öppningsutställningen i Dundee utforskar såväl ingenjörskonst, arkitektur och inredning som mode och liv och leverne på oceanångarna. Sedan 2001 genomgår Dundees ”waterfront” en stor förvandling, som beräknas pågå tre år till. Syftet är att återförena staden med hamnområdet på ett både traditionellt och nyskapande vis.

I detta miljardprojekt utgör V&A Dundee kronjuvelen. På museet finns bland andra arkitekten Charles Rennie Mackintoshs ”Oak room” från 1907. Och en specialbeställd installation av Turnerprisnominerade Ciara Phillips, som har gjort djupdykningar i Dundees betydande textila och keramiska arv, välkomnar nu besökarna.

Dessutom ska den skotske konstnären och dramatikern John Byrnes gigantiska pop up-bok, skapad till den inflytelserika teateruppsättningen ”The cheviot, The stag and the black, black oil” 1973, visas på V&A Dundee under 25 år. Förhoppningen är att museet ska få samma slående positiva effekt på staden som Guggenheimmuseet har haft på Bilbao.