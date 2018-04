Melankolisk meditation över modernitetens konsekvenser

Två filmprojektorer surrar rytmiskt. Från taken hänger stora transparanta vepor som består av filmremsor på vilka blåa cyanotopier har tryckts.

Bilderna visar mikropiska vattendjur, viadukter i betong, och texter som ”Is there a devil in your ditch”. Skuggorna på väggen böljar dramatiskt med ljuset som letar sig in från gatan. De sepiatonade filmerna följer en gestalt som rör sig. I den ena filmen på vatten, från träsk och våtmarker in mot en stad. I den andra längs en väg. Ur en högtalare bryter plötsligt en släpig garagerock ut.

Mitt första intryck av de blåtonade veporna är lugnt och med den ålderdomliga fototekniken snudd på nostalgiskt. Sedan läggs intryck till intryck och känslan av att översköljas av information drar efter en stund mot det överväldigande.

Det händer alltid mycket i den amerikanska konststjärnan Ellen Gallaghers verk. Det gäller i högsta grad också hennes samarbeten med den holländska dokumentärfilmaren Edgar Cleijne som nu fyller Bonniers konsthall.

Centrum i den blåtonade installationen ”Highway Gothic” är den väldiga motorvägen Highway 10 och dess infart till New Orleans.

Vägen skär igenom ömtåliga våtmarker och byggdes dessutom ovanför den en gång så blomstrande Clairborne Avenue, som under segregationen var en pulsåder för stadens svarta kultur och handel.

”Highway Gothic” börjar som en melankolisk meditation över en mäktig infrastruktur, en av det moderna samhällets konsekvenser. Kostsam i fråga om såväl reda pengar som ingrepp i natur och miljö. Men också sammanlänkande som transportled, hisnande som brutal arkitektur och imponerande som ingenjörsmässig triumf.

Det kan samtidigt vara ett hinder och en medvetet segregerande rasistisk strategi.

I en av filmscenerna bryter ett ösregn ut vid foten av vägbron, där det tynande områdets stolta ekallé numera bara finns som en målad åminnelse på betongpelarna. Det blir ett övertydligt men vackert ögonblick i den annars svårgripbara installationen.

Vet man att verkets första version skapades för en minnesutställning över orkanen Katrinas offer får det ytterligare en dimension.

Utställningens tre andra verk bygger på den visionära jazzmusikern Sun Ras musik och teorier. Mest anslående är titelverket ”Better Dimension”, från 2010.

I konsthallens största sal har konstnärsduon placerat ett rum i rummet. Inuti den containerliknande strukturen sveps betraktaren in en hypnotisk rymdfantasi som inkluderar flera abstrakta, färgrika bildspel, en loopad slinga från Sun Ras emblematiska antiatombombshymn ”Nuclear War” och en projicerad bild av John F Kennedys snurrande huvud.

Ellen Gallagher har gång på gång har återvänt till den afrofuturistiska ikonen Sun Ra. De har en hel del gemensamt. Inte bara den aktivistiska utgångspunkten, utan också förmågan att utifrån något förhållandevis enkelt erbjuda sin lyssnare och betraktare en gigantisk helhet.

Det går bra bara njuta av Sun Ras egensinniga blandning av bebop, fusion och improvisationer. Men också att gräva sig djupt in i hans texter, numerologiska teorier och semilitterära skapelseberättelser. Sun Ra sade sig vara född på Saturnus, längtade ut i rymden och myntade frasen ”Space is the Place” – en slogan som under den tokroliga ytan döljer ett djupt misantropiskt konstaterande. Att jämlikhet mellan människor bara är möjlig om vi lämnar den här planeten och börjar om någon annanstans.

Ellen Gallagher arbetar på ett likartat sätt och gjuter sina verk i ett expanderande teoretiskt ramverk, fyllt av konnotationer till litteratur, Black Power-aktivism och myter. Verken i sig avslöjar sällan hur intrikata de är, utan kräver extern information för avkodning. Man kan välja mellan ett snabbt och visuellt slagkraftigt möte eller en fördjupning utan slut.