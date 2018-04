Nu öppnar 2018 års version av konstmässan Supermarket

Efter tre år på Telefonplan är Slakthus 5 vid Globen ny lokal för den konstnärsdrivna mässan som även i år samlar utställare från hela världen.

– Det är lite mindre, men en bra plats för besökare och lätt att ta sig hit, säger Andreas Ribbung, grundare och konstnärlig ledare för mässan som i år tar emot 53 konstnärsdrivna initiativ, med mer än 150 konstnärer representerade.

När DN besökte mässan dagarna före öppning var åtskilliga på plats och i fullt arbete med sina verk. Men i en av montrarna uteblir utställarna: Ashkan Zahraei och Alireza Fatehieboroujenie, som bjudits in särskilt från galleriet Electric Room i Iran, men som för ett par veckor sedan fick avslag på sin visumansökan i ett fall som liknar det som uppmärksammades 2016, då den iranska konstnären Mona Aghababaee nekades inresa.

– Beslutet framstår som helt godtyckligt och även om det ändras efter den pågående omprövningen är deras medverkan körd, säger Andreas Ribbung. Supermarket Den konstnärsdrivna mässan Supermarket Art Fair 2018 pågår den 12–15 april i Slakthus 5 vid Globen. 53 konstnärsinitiativ från 23 länder och 41 städer medverkar, bland annat tre ryska gallerier och tre israeliska. Utöver utställningar och performance arrangeras ett seminarieprogram.

Politiska hinder för konstnärers medverkan har ökat genom åren, säger Andreas Ribbung, men tillägger att de ekonomiska begränsningarna är minst lika besvärande. Flera av de antagna konstnärerna tvingas tacka nej för att de helt enkelt inte har råd att komma.

Zura Tsopurashvili från Tblisi bekräftar detta trångmål och berör temat i det verk han ställer ut. I år har han lyckats resa hit, men i hemlandet Georgien är det minskade ekonomiska stödet till konstnärer kännbart.

– Jag presenterar ett spel där besökaren får singla slant. Vinner man får man köpa ett konstverk, förlorar man får man ta ett verk gratis.

Som en motpol till den samtidigt pågående mässan Market har Supermarket en ökande betydelse, menar Andreas Ribbung. Dels som en plats där publiken möter en annan konst än den som visas på kommersiella mässorna, men inte minst som mötesplats för konstnärerna själva, för samtal och nätverkande.

Det vittnar den syriska curatorn Abir Boukhari om. Fram till 2012 drev hon galleri i Damaskus och bland de sju konstnärer hon presenterar på Supermarket finns bland andra den finske konstnären Riko Sakkinen, den siste att ställa ut innan kriget tvingade henne att stänga galleriet.

– Man talar om att det är svårt att vara konstnär, men för mig innebär konsten en stor trygghet. Genom konsten får jag kontakt med människor över gränserna, den ger syre.

Krigsdrabbade länders konstscen gör sitt tydliga avtryck på Supermarket, berättar Andreas Ribbung. Det kan röra sig om väldigt konkreta frågor, som hur man skapar konst i krig och om konsten är relevant i en situation där vatten saknas. Men konfliktområden aktualiserar också frågor om kulturarv.

Temat för årets mässa är ”Legacy: vilka överlever och vad blir kvar efter dem?” – en utgångspunkt för samtal som har sin grund i en mycket konkret händelse, berättar Pontus Raud, mässans andre konstnärliga ledare och grundare:

– Min mamma dog och lämnade efter sig 400 målningar. Det väckte frågan om vad vi lämnar efter oss och hur ett konstnärligt arv förvaltas.

Nytt i år är en omfattande satsning på performance, en konstgenre som passar väl in i mässformatet, enligt arrangörerna. Medverkar med ett verk gör Oree Holban från Tel Aviv, som precis intill mässans nya performancescen har sin monter. Här byggs under vårt besök en fiktiv leksaksbutik upp, Boys ´R´Girls.

– Jag kommer att sälja föremål som väcker frågor om uppbrutna genusgränser, säger hen.

Från Israel, med en annan dimension av gränsbrytande, kommer också den grupp av palestinska konststudenter som galleriet Candyland bjudit in. Nio studenter från Shenkar college i Tel Aviv visar verk där flera berör den komplexa situationen i att verka som palestinier i en israelisk kontext.

– Som arabisk kvinna i Israel är det en tunn linje man balanserar på i bland, men konsten kan hjälpa till att krossa gränser, säger en av dem, Sara Abo Saada, som ställer ut måleri där två kulturers kamp står i centrum.

Sandra Weil har curerat utställningen och är en av drivkrafterna bakom det mentorsprogram som planeras tillsammans med initiativ från skolan, för att stärka unga israeliska konstnärer med palestinskt ursprung.

– De har unik dubbel access till språken och kulturerna. Deras generation är hoppet, säger hon.