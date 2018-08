Birgitta Rubin: Queera kroppar är här för att stanna i konstvärlden

”Jag gör det för mig och alla andra som har trakasserats och blivit misshandlade bara för att de är sig själva.”

Så förklarar Gustav Gigi Sandin bakgrunden till sitt examensarbete ”Femme Almighty (Femme Allsmäktige)”, ett färgstarkt blickfång på Konstfacks Vårutställning 2018.

Själv fastnade jag fascinerad framför denna installation som ”vill hylla femme personer” och skapa en "plats där en inte ses ner på, utan istället ses en upp på som en gud”. Här fanns ett altare smyckat med rosor och lila fuskpäls, omgivet av bilder av glamorösa queera kroppar. Ett slags alternativa gudomligheter i pastell-, guld- och ädelstenstoner, med vilt mixade referenser till olika konststilar, myter, religioner och subkulturer.

Stridsropet ”We’re here, we’re queer, get used to it”, myntat på 1990-talet av den amerikanska hbtq-rörelsen Queer nation, har nog aldrig varit så nära acceptans som i dag. Motståndet är visserligen hårdnackat från extremhögern och religiösa fundamentalister, och en sådan grupp lyckades förra året få en brasiliansk queerutställning stängd. Men efter en succéartad crowdfunding har utställningen ”Queermuseum” nu öppnat igen på konstskolan EAV i Rio de Janeiro.

Själv har jag på senare år noterat allt fler könsöverskridande projekt på svenska konstskolor – på Konstfacks vårutställning även Mario Maria Fjells ”Point of Constant Departure”. I musikperformancen på vernissagen deltog fler och fler medverkanden i den svengelska refrängen ”Jag är fucking real” och kören avrundade med att skandera just ” We’re here, we’re queer”.

Begreppet queer, som i grunden ifrågasätter heteronormen, har successivt breddats och innefattar nu även icke binära personer, som varken definierar sig som män eller kvinnor. Första gången jag stötte på ett könsöverskridande projekt i denna anda var 2002, då Mejan-eleverna Lisa Jonasson och Andreas Eriksson i frustration över "det torftiga utbudet av identiteter och könsroller" förenades i ett gemensamt konstnärskap. Ett hermafroditiskt berättarjag, som fyrhänt författade ”Boken”, inspirerat av Judith Butlers queerteori.

Till vänster och till höger: Bilder ur Gustav Gigi Sandinds examensprojekt ”Femme almighty (Femme allsmäktige)”. I mitten: Armand Points ”Musan” från 1903. Foto: Gustav Gigi Sandin/Thielska galleriet/Tord Lund

Några år senare dök det upp queervisningar på Nationalmuseum. I samband med Pride-festivaler i Stockholm, liksom i utlandet, är det numera legio att museerna hakar på med programverksamhet – som samtalet ”Queera kroppar” på Thielska galleriet i förra veckan, kopplat till Annica Karlsson Rixons utställning ”Nakenakter”.

Att queerperspektivet tas på allvar i åtminstone den progressiva delen av konstvärlden befästes på senaste Documenta i Kassel. Den konstnärlige ledaren Adam Szymczyk valde för första gången i den prestigefulla utställningens historia att inbegripa en transperson i sitt multinationella curatorsteam.

Det var filosofen, författaren och transaktivisten Paul Beatriz Precadio, som talade om att konstruera en historia för alla dem som ansetts ”less than human” och gripande beskrev sin personliga kamp i katalogen. För mig var en av Documenta XIIII:s höjdpunkter den konstnärliga kvarlåtenskapen efter Lorenza Böttner, född som Ernst Lorenz Böttner och död 1994 i Kassel. Böttner förlorade som barn båda sina armar i en olycka men lärde sig att måla med fötter och mun, och uttryckte sig tidigt även genom cross-dressing, dans och performance.

Rent allmänt försökte Documenta XIIII öppna för nya, inkluderande perspektiv. I ett sådant arbete letar man även efter föregångare i konsthistorien, däribland konstnärer som var queer innan ordet uppfanns. Till de starkaste återupptäckterna hör Claude Cahun, pseudonym för fransyskan Lucy Schwob. Hon fanns i utkanten av 1930-talets surrealistkrets men stod från början utanför normen som kvinna, lesbisk och judinna. Med sina subversiva rollspel framför kameran kan Cahun sägas förebåda Cindy Sherman.

För mig är det uppenbart att queerperspektivet har breddat och berikat konstscenen med nya bilder och berättelser. I Sverige är det konstvetaren Patrik Steorn som flitigast forskat med en sådan utgångspunkt. Det var Steorn som höll de första queervisningarna på Nationalmuseum, där han 2008 var extern curator för den fortsatt aktuella ”Queer: begär, makt och identitet”. Se den digitalt på museets hemsida!

Med 21 konstverk, främst historiska porträtt, synliggör Steorn hur föreställningar om ”manligt” respektive ”kvinnligt” var mer flytande på 1600- och 1700-talen. Adelsmännen stoltserade med lockiga peruker, puder, plymer och spetsar, medan drottning Kristina ikläddes krigarattribut. Först på 1800-talet cementerades en polariserad syn på könen, vilket bland annat symbolisterna opponerade sig emot i slutet av århundradet, genom att framhäva androgynitet och prepubertala kroppar.

Patrik Steorn har doktorerat på ”Nakna män” i det tidiga 1900-talets svenska bildkultur och som nytillträdd chef på Thielska galleriet plockade han fram en homoerotisk monumentalmålning ur magasinen, Eugène Janssons ”Flottans badhus”. Detta mästerverk undersökte Jan Hietala häromåret i sin utställning ”Män vid vatten” och nu har Annica Karlsson Rixon bjudits in för att bland annat botanisera bland Thielskas Zornetsningar av nakna kvinnor.

Karlsson Rixon tillhör de svenska konstnärer som längst och mest konsekvent har utforskat köns- och identitetsfrågor, med start i 80-talets feministiska uppror mot kvinnan som objekt för mannens blickar och begär (lett av bland andra Cindy Sherman). På senare år har Karlsson Rixon imponerat på mig med avhandlingsarbetet om villkoren för utsatta lesbiska, bisexuella och queerpersoner i St: Petersburg, liksom den genomtänkta konstnärliga gestaltningen ”Här är vi” på Europas första seniorboende för hbtq-personer på Gärdet i Stockholm.

”Nakenakter” på Thielska bygger på ett koreografiskt samspel med ovan nämnde Mario Fjell. Karlsson Rixon står avklädd inför kameran och tittar oss allvarligt i ögonen, till synens oberörd av ansträngningen att bära den andra kroppen, vars ansikte aldrig syns. Sviten innehåller 32 symboliska självporträtt, där kropparna ibland är symbiotiskt sammanflätade. Andra gånger hänger den andres kropp löst utanpå, för att i nästa stund verka tränga sig ut inifrån.

På radion hör jag höjdare i idrottsvärlden bekymra sig över tävlingsdeltagare som inte kan sorteras in tvåkönsmallen. I konst- och kulturvärlden däremot är många med mig nu överens om att könsöverskridanden, transformationer och identitetslekar har en lång och fruktbar historia.

Vad gäller queerperspektivet på museerna så har man än så länge bara skrapat på ytan, som Steorn konstaterat. Det ska bli spännande att se vad det nyligen annonserade kulturhistoriska museet för HBTQ+, med planerad öppning i London 2021, kan tillföra.