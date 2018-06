Surrealistisk färd mot förståelsen av sig själv

Nathalie Djurbergs syn på vad hon håller på med har förändrats under senare år. Tidigare värjde hon sig mot tanken att hennes konst är självbiografisk, men nu har hon insett att det inte går att undkomma sig själv.

– All konst är en form av självporträtt, även om konstnären inte förstår det själv. Men jag har nog alltid tänkt så mer eller mindre medvetet, berättar hon och läppjar på en juice i tetraförpackning på Moderna Museets uteservering tillsammans med partnern Hans Berg.

Nathalie Djurbergs iögonfallande skulpturer och suggestiva stop-motion-animationer – ett slags skruvade fabler med våldsinslag och grova sexuella scener – har gjort henne till en av Sveriges mest berömda samtidskonstnärer. Det stora genombrottet kom när hennes drömlika jätteplantor i installationen ”The experiment” visades på Venedigbiennalen 2009. Djurbergs konst har sedan dess ställts ut på bland annat New museum i New York och Fondazione Prada i Venedig.

Hon och Hans Berg – som ljudsätter konsten – är nu aktuella med en stor retrospektiv på Moderna museet i Stockholm, den mest omfattande separatutställningen hittills av duon som till vardags bor i Berlin.

– Det känns väldigt kul. Men samtidigt är det läskigt att ställa ut på hemplan. Jag är livrädd för att bli bedömd och man har inte samma distans här som utomlands, säger Nathalie Djurberg.

I sitt konstnärskap utforskar de rädsla, trauman och mentala tabun. Flera av de säregna berättelserna har en psykologisk symbolik: I en film övermannas en naken kvinna av sina barn som klättrar tillbaka in i hennes sköte och i en annan har en liten pojke vuxit samman med en illasinnad varg.

– Min konst följer alltid samma tema, den handlar om mig själv. Hans och jag har pratat mycket om rädsla och jag tror att klarar man av att titta på någonting blir det lättare att hantera. Samtidigt är mitt skapande också ett sätt att undersöka och bryta föreställningar jag har.

Många av verken har en obskyr humoristisk ton. I en film har ett par varelser en erotisk fest i en barnkammare; under en scen lyfter en mus upp en tigers blöja och luktar den i rumpan samtidigt som tigern suger på en kossas spenar.

Är det surrealistiska och morbida i filmerna ett sätt att avdramatisera allvaret?

– Ja, absolut. Det gör dem lättare att titta på. Att arbeta med djur ger också mer frihet jämfört med mänskliga figurer, som direkt kategoriseras utifrån saker som klass och hudfärg. Men det vore fegt att bara använda djur.

Duons senaste film ”Snake with it a mouth sewn shut, or, This is a celebration” – en klaustrofobisk gestaltning av en person i olika åldrar framför texter med ångestfyllda tankegångar – var det emotionellt mest påfrestande verk Nathalie Djurberg någonsin jobbat med.

– Flera gånger ville jag bara ge upp. Men jag stannade kvar, lyssnade på mantramusik på repeat och lärde mig härda ut det jobbiga. Man tror lätt att känslor varar för evigt, men det gör de inte.

Nathalie Djurberg och Hans Berg har arbetat tillsammans sedan 2004. Det började med att Nathalie bad Hans ljudsätta ett av hennes verk och med tiden kom samarbetet att bli alltmer symbiotiskt.

– Min musik har förändrats mycket till det bättre genom samarbetet. I vissa technolåtar har jag lagt in element från konsten och vice versa, säger Hans Berg, som också brukar spela som dj på klubbar i Berlin.

Flera av parets installationer visas också på museet. I ”The parade” radar detaljrika, färgfyllda fåglar upp sig likt en terrakottaarmé. ”My fixation with making you happy and content” består av ett fågelsällskap som tar sig igenom en ansträngd middag, ett slags diskbänksrealism i djurversion. Den abstrakta videoinstallationen ”The black pot” är det enda verk där Hans Bergs musik föranledde Nathalie Djurbergs skapande.

– Jag kan inspireras av vad som helst. Mycket annan musik, men det kan också vara färger och former. Ofta är Nathalies och mitt skapande ett slags växelspel, berättar Hans Berg.

I våras korade auktionsföretaget Barneby paret till Konstsveriges mest mäktiga. Något som gått dem båda förbi.