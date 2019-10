Konsten har gett nytt liv till Hongkongs demonstrationer

När Vivienne Chow ställer sig vid podiet anar hon inte vad som kommer hända.

Hon är inbjuden av Moderna museet och Svenska konstkritikersamfundet för att föreläsa om konstens betydelse för demonstrationerna i Hongkong. Hon visar nytänkande gatukonst. Spelar upp proffsigt animerade filmer. Det mesta har skapats och finansierats kollektivt, genom så kallad crowdsourcing och crowdfunding. Det var så kampsången ”Glory to Hongkong” blev till. På en digital plattform lade någon ut uppdragen - att skriva texten, komponera musiken, spela och sjunga. Som surrande bin hjälptes människor åt - och vips var låten färdigställd.

När Vivienne Chow spelar upp den blir hon märkbart rörd. Det är en pampig hymn av det slag som nästan bara nationalsånger kan vara. När instrumenten slutat spela blickar hon upp mot publiken. Tar sig för munnen. I mängden sitter studenter iklädda de hjälmar som blivit så symboliska för protesterna. De håller upp sina plakat: ”Stockholm står samman med Hongkong”. Sedan brister ut i sång.

Få ögon är torra.

Något bättre exempel på det Chow var där för att berätta om, hade hon knappast kunna önska sig. Kreativitetens betydelse för att beröra och ena.

Just ”Glory to Hongkong” har blivit en särskilt viktig skapelse för proteströrelsen, understryker journalisten och konstkritikern när vi ses på Skeppsholmen dagen efter.

– Det har funnits gott om bra musik i Hongkong tidigare, men ingen som liknar den här. Varje gång jag hör den blir jag väldigt rörd. Den är otroligt ikonisk och för människor samman, säger hon.

Konsten fyller fler funktioner, utöver att bilda gemenskaper. De kreativa injektionerna behövs för att människor ska orka protestera under så många månader, menar Vivienne Chow. Konsten håller lågan igång. Eldar på energin.

– Verken agerar som påminnelser av de viktiga händelserna. De finns till för att människor inte ska glömma. Men framför allt, för att påminna dem om varför de ska fortsätta, säger hon efter en stunds betänksamhet.

Hon visar en nyhetsbild. Ett blått moln. Det är färgat vatten, blandat med pepparspray, som användes som vapen mot demonstranterna. Sedan visar hon hur fotografiet transformerats till gatukonst. Det har tryckts upp i storformat, tillsammans med rimmet ”They spray us blue, but we make it through” (De sprayar oss blå men vi tar oss igenom det). Och landat på en vägg mitt i stadsbilden.

– Ibland frågar jag mig själv, är det här verkligen konst? Men faktum är att de här kreativa uttrycken innehåller viktiga meddelanden och förbinder människor. Det är i högsta grad en ny visuell kultur och nytt ”soundtrack” i Hongkong.

En symbolisk nyhetsbild har blivit gatukonst. Foto: Anonym

Vivienne Chow skönjer början på en ny gyllene era för samtidskonsten. Hon ser hur händelserna fått kreativiteten att spira i staden. Hon tycker att det finns ett Hongkong före och efter protesterna – även om de ännu inte tagit slut.

Tidigare var det en lugn stad, där människor levde ett gott liv. Men det fanns inget större behov av konst och kreativa lösningar i en så fridfull miljö. Samtidigt spelade Hongkongs välstånd en viktig roll när det behovet plötsligt uppstod. Friheten, de internationella kopplingarna och internet. Människor vars skapande utvecklats på bra konstskolor.

– När du är under hot, det är då kreativiteten verkligen märks. Så när konstnärer plötsligt slängs in i en situation av kaos, kommer det påverka dem och deras skapande väldigt mycket, menar Hongkongbon.





Utöver det ser Chow också ett viktigt generationsskifte. De äldre växte upp med behov av att uppnå en viss materiell standard. Därefter kom hennes egen generation, uppväxt på 90-talet, som tävlade med materiella statussymboler. Den unga generationen söker något helt nytt.

– Alla vill ha ett gott liv och ett bekvämt liv, men samtidigt lever vi i en postmateriell värld. Människor upptäcker att det finns mer i livet än att köpa materiella ting, som en väska från Louis Vuitton, säger hon.

Grafisk teckning av Elyse Leaf, föreställande Hongkongs ledare Carrie Lam.

Hon tycker att verken väcker nya, spännande frågor. Inte minst om konstens varande i en digital tid. Många ritningar och animationer görs med ipads, som hon kallar för ”2000-talets pensel”.

– Den går mycket snabbare att måla med och är lätt att digitalisera. Det är så visuell konst sprids i dag. Det väcker intressanta frågor. Måste man verkligen se en originalmålning? Måste man gå på museum för att ta del av konst?

Hon drar en parallell till ett av rörelsens mest symboliska verk - den 3D-printade statyn ”Lady Liberty” (även den kollektivt skapad och finansierad). Den blev nyligen förstörd. Men vilken betydelse har egentligen det fysiska verket, frågar hon sig, när bilden av statyn fortsätter att florera på internet.

– Det är som graffiti. Det är inte meningen att det ska finnas kvar, men bilden av det kan leva vidare, säger hon.

Den 3D-printade, kollektivt finansierade, statyn Lady Liberty. Foto: Vincent Yu

Protesterna är en rörelse för demokrati. Men de har även bidragit till att demokratisera konsten, tycker Vivienne Chow.

– Förr kände folk inget behov av konst. Den tillhörde överklassen och marknaden. I förra veckan såldes till exempel ett verk för 100 miljoner HKD (cirka 124 miljoner kronor). Det är osannolikt.

Du menar att det skapar en distans mellan folket och konsten?

– Ja, absolut. Som journalist hoppas jag kunna lappa ihop det stora gapet, och rörelsen har hjälpt till med det. Nu känner människor ett behov av konst, en nödvändighet. De förstår plötsligt makten av visuell kultur och musik.

Vivienne Chow Foto: Kevin Chang