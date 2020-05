Konstens frihet angrips från flera håll

Fackbok Hanno Rauterberg ”Hur fri är konsten?” Övers. Joachim Retzlaff Daidalos Visa mer

Att konsten är politisk brukar alltid komma som en överraskning. Hösten 2015 orsakar Makode Lindes planerade utställning på Kulturhuset i Stockholm en kort men infekterad ideologisk strid. Titeln, ”Negerkungens återkomst”, får kulturhusledningen att dra i tvärbromsen och stryka den i all offentlig marknadsföring.

Till konstnärens häpna protester.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Nästan samtidigt sprids nyhetsbilderna från Palmyra i Syrien, där krigare från Islamiska staten spränger det tvåtusenåriga Baaltemplet i luften.

Till hela västvärldens bestörtning och fördömanden.

Hur hänger händelser som de här ihop? Eller inte? Självklart kan det vara en slump som gör att fundamentalismens vandaldåd träffar våra känsliga världsarvsnerver precis samtidigt som identitetspolitiken drar upp nya gränser för vad konsten kan och får. Men det är också möjligt att vi står på tröskeln till ett mer genomgripande attitydskifte. En ny ordning, där konstens frihet inte längre är så självklar.

Vad den i så fall vilar på, är frågan i den tyske konstvetaren och journalisten Hanno Rauterbergs hypereffektiva essä ”Hur fri är konsten? Den nya kulturstriden och liberalismens kris”. Som undertiteln antyder är analysen delvis förutfattad. Det handlar för Rauterberg verkligen om ett epokskifte, där konsten och kulturen från att ses som en politisk frizon blivit ett fält för stridande idéer och intressen. Detta skifte bottnar i sin tur i det faktum att den långvariga liberala hegemonin just nu angrips samtidigt från flera håll. Och på snart sagt alla fronter tvingas retirera.

Rauterbergs typfall hämtas främst från USA och Tyskland, i den friktion som uppstår mellan offentliga – liberala – kulturinstitutioner och minoritetsgrupper som anser sig historiskt diskriminerade. Smått exemplarisk i sammanhanget är den strid som bröt ut under Whitneybiennalen i New York 2017, när Dana Schutz målning ”Open Casket” attackerades av afroamerikanska aktivister. Detta var mitt under Black lives matter-rörelsen, och Schutz anslöt sig – kunde man tycka – till dess värderingar genom att utgå från ett känt historiskt fall där en ung svart pojke på femtiotalet dödades i ett rasistiskt våldsdåd. Fotot av hans öppna kista med hans sargade kropp utgjorde förlagan för Schutz bild.

Dana Schutz målning ”Open Casket”. Foto: Alamy

Men för aktivisterna blev målningen istället ett exempel på hur ”svart lidande” exploateras för den vita konstmarknadens ”vinning och nöje”. Schutz fick värja sig mot anklagelser om att reproducera övergreppet och uppmanades rentav förstöra sitt verk. Det kan invändas att debatten i USA har historiska rötter som gör den speciell, men Rauterbergs poäng är att dynamiken i fallet Schutz är del av ett större mönster. Identitetspolitiska protester mot ”kulturell appropriering” ses som alltmer legitima och konsten och dess institutioner går på defensiven.

En farlig utveckling, enligt Rauterberg. I samma stund som konsten ger upp sitt ”privilegium om absolut ansvarslöshet” förlorar den sin autonomi och riskerar missbrukas för politiska syften. En konst som inte vill försvara sin universella yttrandefrihet kan i längden inte försvara något alls.

Eller? Att dessa strider redan trängt in i det svenska konstsystemet är uppenbart. Lindes utställning på Kulturhuset blev exempelvis en psykosocial arbetsmiljöfråga när personalen anmälde den till DO. Och på Moderna museet 2015 försågs Nils Dardels ”Svart Diana” med varningstext i preventivt syfte. Bilden är alltså långtifrån enhetlig: apropå kollisionen mellan det antirasistiska budskapet i Lindes konst och de antirasistiska reaktionerna på densamma kan man utan vidare säga att de inte tycks stå för samma antirasism. Eller samma konstsyn. På ett liknande sätt ser vi att de religiösa dödshoten mot Lars Vilks och den institutionella utfrysningen av honom bara skenbart är riktade mot samma fiende. Och att de knappast någondera står på samma gyttjiga värdegrund som SD-styrda Sölvesborgs kommunala inköpsstopp för ”provocerande samtidskonst”.

Men ropen på skarpare gränser förenar.

Hanno Rauterberg anar ett kargt kulturlandskap vid horisonten, där moralismen banar väg för politisk ängslighet och ren censur. Så kan det säkert bli. Men ser man lite längre kan det ju också bli precis tvärtom. Kanske har universalismen blivit en boja på en konst som inte längre nöjer sig med sin politiska autonomi, utan vill verka för konkret förändring. Och kanske får då kontraktet mellan konst och samhälle skrivas om: konstens frihet definieras och försvaras på ett sätt som – låt säga – betonar ansvar framför ansvarslöshet, produktiv konflikt framför institutionell konsensus.

Jag tror det kan bli riktigt intressant.